Lieber ohne Chemie

Klar, wenn Sie einen Befall realisiert haben, ist der Ärger groß. Insbesondere, wenn bereits mehrere Kleidungsstücke dem Mottenfraß zum Opfer gefallen sind, ist es der einfachste und schnellste Weg, die Tierchen mit chemikalischen Mitteln endgültig auszurotten. Doch die Stoffe bedeuten nicht nur das Ende der Motten, sondern können auch für die menschliche Gesundheit schädlich sein. Natürliche Mittel nehmen zwar etwas Zeit und Geduld in Anspruch, greifen aber nicht auch noch Ihr Wohlbefinden an.

Haushaltsmittel gegen Motten

Sie befürchten, dass Motten in Ihrer Wohnung ihr Unwesen treiben? Mithilfe von Pheromonfallen können Sie dies ermitteln. Der Klebstoff auf den Fallen sondert einen Sexuallockstoff aus. Von diesem werden allerdings lediglich die Männchen angelockt, weshalb sich die Fallen zum Ermitteln, aber nicht zum Bekämpfen eignen. Dafür haben wir in unserer Bildershow Haushaltsmittel, die Sie zur Mottenbekämpfung einsetzen können, zusammengestellt.

Lebensmittelmotten

Lebensmittelmotten sind nicht per se schädlich. Sie befallen meist trocken gelagerte Lebensmittel, die nicht luftdicht verschlossen sind, besonders Getreide und Getreideprodukte, Nüsse, Schokolade, Trockenobst, Tee, Kräuter, Kakao und Hülsenfrüchte. Das gefährliche an ihnen ist eher die Geschwindigkeit, mit der sie sich vermehren, und dass sie dabei unappetitliche Rückstände auf dem Essen hinterlassen.

Dass sich Motten in Ihren Nahrungsmitteln verbreiten, hat jedoch nichts mit unzureichender Hygiene zu tun. Die Insekten kommen in seltenen Fällen von außen herein, sondern werden bereits mitgekauft. Eine Motte in der Packung reicht da bereits aus. Sie kann bis zu 300 Eier legen, aus der ihre Nachkommen schlüpfen.

Befall von Lebensmittelmotten – Was tun?

Überprüfen Sie alle Ihre Lebensmittel. Finden Sie Raupen oder Fäden vor, können Sie die Packung entweder komplett entsorgen oder den Inhalt einfrieren bzw. in den Backofen stellen, da Motten Kälte und Hitze nicht aushalten können. Danach reinigen Sie Ihre Schränke, Schubladen und Behältnisse mit einem in Essig getränkten Lappen. Die verschonten Lebensmittel füllen Sie am besten gleich in luftdichte Vorratsdosen oder dicht verschließbare Gläser um, um einen erneuten Mottenbefall zu verhindern. Da die Verpuppung der Larven etwa einen Monat dauert, kann es sein, dass einzelne Tiere übrigbleiben. Daher wiederholen Sie die Reinigung gegebenenfalls.

Erneuten Befall verhindern

Obwohl es einfache Mittel im Haushalt gibt, um Motten zu bekämpfen, ist es dennoch ratsam, von Beginn an zu verhindern, dass sich Motten vermehren können. Füllen Sie daher von Motten bevorzugte Lebensmittel in luftdichte Gefäße um und halten Sie Ihre Vorratsschränke möglichst sauber. Hin und wieder lohnt es sich, die Schränke mit Essigwasser zu säubern. Lagern Sie nicht unnötig viel Nahrungsmittel, die Motten anziehen können, und kontrollieren Sie die Vorräte, die Sie haben, regelmäßig, um einen Befall frühzeitig zu stoppen.

Kleidermotte

Die Kleidermotte ist etwas kleiner als die Lebensmittelmotte und zählt zu den Nachtfaltern. Ihre Larven, so wird angenommen, ernähren sich von Keratin. Das Protein, das zumeist in Haaren gefunden wird, ist der Grund, weshalb besonders Klamotten aus Wolle vom Mottenfraß betroffen sind. Doch nicht nur die Klamotten können betroffen sein. Auch im Teppich oder in Sofaritzen fühlen sich Mottenlarven wohl. Deshalb ist es wichtig, herauszufinden, wo sich die Larven und Eier befinden, um diese Stellen zu bekämpfen.

Befall von Kleidermotten – Was tun?

Sie haben ein Kleidungsstück mit kleinen Löchern gefunden? Dann sind vermutlich Motten daran schuld. Leeren Sie Ihren Kleiderschrank und saugen Sie alle Ecken und Ritzen gründlich aus. Danach können Sie den Schrank mit Essigwasser feucht auswischen und ihn anschließend heiß trocken föhnen. Bevor Sie Ihre Klamotten zurück einräumen, kontrollieren Sie jedes Teil auf Löcher. Unversehrte Kleidung kann zurück in den Schrank.

Teile mit kleinen Löchern können Sie einer Hitze- oder Kältebehandlung unterziehen. Dafür können Sie die Klamotten entweder in einem Gefrierbeutel mindestens zehn Tage in der Gefriertruhe lagern oder Sie bei 60 Grad waschen und am besten bei mehr als 60 Grad in den Trockner stecken, falls die Kleidung das verträgt.