Wie lässt sich Achselmüffeln vermeiden?

Eigentlich scheint die Sache einfach zu sein: Wir alle schwitzen und um unangenehme Gerüche zu vermeiden, benutzen wir ein Deo. Fertig. Und dennoch kommt es immer wieder vor, dass das Deo schnell oder sofort versagt. Die Schuld schieben wir dann meist auf das benutzte Produkt. Dabei muss es auch richtig eingesetzt werden, um uns Schweißdüfte vom Leib zu halten.

Obwohl die meisten Menschen im Badezimmer täglich mindestens einmal ihre Achseln einrollen oder -sprühen, kursieren dabei eine Menge Missverständnisse über das Schwitzen im Allgemeinen und das Deodorant im Speziellen. Was müssen Sie also wissen, um ab jetzt Achselmüffeln besser zu vermeiden?

Riecht Schweiß tatsächlich immer?

Zwar gibt es natürlich Qualitätsunterschiede bei Deodorants. Doch jedes Deo kann grundsätzlich nur möglichst effektiv wirken, wenn wir es richtig anwenden. Das fängt bereits bei dem Irrglauben an, dass Schweiß grundsätzlich müffle. Falsch. Tatsächlich ist Schweiß geruchsneutral und der wenig schöne Geruch entsteht erst, wenn genügend Bakterien am Werk waren.

Und auch ansonsten halten sich einige hartnäckige Mythen über Deos, die dafür sorgen, dass wir erst recht streng riechen. So bringt es etwa wenig, das Deo immer wieder neu aufzutragen, wenn die Achsel vorher nicht gereinigt wurde. Antitranspirante für die Achsel sorgen auch nicht dafür, dass wir an anderen Stellen des Körper viel mehr schwitzen. Männer und Frauen brauchen zudem keineswegs unterschiedliche Produkte, weil die Wirkweise immer gleich ist.

Warum Sie das Antitranspirant nicht morgens auftragen sollten

Wenn Sie das nächste Mal ein Deo benutzen, sollten Sie außerdem unbedingt versuchen die folgenden drei Fehler zu vermeiden: 1. Wechseln Sie Ihr Produkt alle paar Monate – so werden die Bakterien nicht immun gegen die Wirkstoffe. 2. Benutzen Sie das Deo nicht sofort nach dem Duschen und ziehen Sie sich nach dem Auftragen nicht gleich an. Und 3. Tragen Sie ein Antitranspirant unbedingt am Vorabend und nicht erst am Morgen auf – es braucht nämlich dringend etwas Vorlaufzeit, um zu wirken und die Nacht ist ideal dafür, weil die Schweißdrüsen dann weniger aktiv sind.