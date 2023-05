Manche Sommer-Märchen sind zu schön, um wahr zu sein

Der Sommer bringt einige der schönsten Dinge des Jahres mit sich: Es ist endlich wieder warm genug, um draußen viel zu unternehmen oder in den See zu springen. Wir können luftige Sommerkleider tragen und in der Sonne faulenzen. Zugleich begleiten uns so einige Überzeugungen durch die warmen Monate des Jahres, die sich auf den zweiten Blick als Sommer-Märchen entpuppen – und zwar weil sie entweder grob falsch oder buchstäblich zu schön sind, um wahr zu sein.

Hier geht es zur großen Bildershow mit 15 Aussagen über Sommer-Themen, die so nicht stimmen.

Kühlen eiskalte Getränke wirklich ab?

Mit Weisheiten sind wir schnell zur Stelle. Blöd ist nur, wenn sie gar nicht wirklich helfen. Im Sommer gilt das für eine ganze Reihe von Dingen. Das fängt zum Beispiel bei den eiskalten Getränken an, die wir uns angesichts der hohen Außentemperaturen gern selbst empfehlen. Denn in Wahrheit sorgt das nur dafür, dass wir hinterher noch mehr schwitzen, weil der Körper viel Energie braucht, um die Eiseskälte auszugleichen. Gleiches gilt für allzu kaltes Duschen. Lauwarm ist also im Sommer die bessere Erfrischungstemperatur.

Darf man nach dem Essen wirklich nicht schwimmen?

Auch ansonsten kursieren viele wenig gehaltvolle Gerüchte über die wichtigsten Sommer-Themen, die wir an dieser Stelle geraderücken möchten. So werden Mücken keineswegs von süßem Blut angelockt, wir können selbst im Schatten durchaus noch Sonnenbrand bekommen und wer sich den Bauch nicht gerade total vollschlägt, darf nach dem Essen ruhig schwimmen gehen. Leider verbrennt Schwitzen in Wahrheit nicht mehr Kalorien, selbst wasserfeste Sonnencreme muss neu aufgetragen werden und ein Ventilator kühlt auch nicht wirklich die Raumluft.

Weniger Sommer-Märchen für mehr Sommer-Genuss

Allerdings ist es umso besser, wenn Sie all diese gängigen Sommer-Märchen in Zukunft als solche entlarven können. Dann wissen Sie nämlich z.B., dass die berüchtigte Mittagshitze eigentlich erst am späten Nachmittag kommt, Sie der Hitze in einem langen Seidenkleid viel besser trotzen können als in einem knappen Synthetik-Outfit und tagsüber geschlossene Fenster die Wohnung schön kühl halten können. Kurzum: Wer keine Sommer-Märchen mehr glaubt, kann den Sommer noch mehr in vollen Zügen genießen.