Neben gruseligen Kostümen und Dekoration kommt es an Halloween natürlich auch auf die richtigen Snacks an. Diese fünf Rezepte machen derzeit auf TikTok die Runde und sind ein echter Gaumen- sowie Augenschmaus.

Halloween steht vor der Tür, und neben gruseligen Kostümen wie Hexen, Vampiren und Co. will für die Gruselparty am 31. Oktober auch an die richtigen Snacks gedacht sein. Wer dabei besonders kreativ werden möchte, sollte sich auf TikTok umschauen. Auf der Plattform teilen Tausende User nicht nur ihre Ideen für DIY-Kostüme und -Dekorationen, sondern auch zahlreiche kreative Rezepte. Hier gibt es fünf Rezepte - von blutigem Gehirnkuchen bis zu Mumienkeksen.

Blutiger Gehirnkuchen

Zutaten für einen Kuchen: 4 Eier, 200 g Zucker, 20 ml Rapsöl, 200 ml Milch, 1 Packung Backpulver, 300 g Mehl, rote Lebensmittelfarbe, Backtrennspray, 100 g weiche Butter, 100 g Puderzucker, 100 g Frischkäse, 500 g Fondant, Himbeermarmelade

Zubereitung: Für den Teig Eier und Zucker in einer Backschüssel mit einem Handrührgerät aufschlagen. Rapsöl, Milch, Backpulver, Mehl und rote Lebensmittelfarbe hinzugeben und gründlich verrühren.

Eine ofenfeste Edelstahlschüssel mit 24 cm Durchmesser mit Backtrennspray besprühen. Backpapier in acht Streifen schneiden und Schüssel damit auslegen. Den Teig in die Schüssel geben und 90 Minuten bei 165 Grad Celsius im Ofen backen (Unter- und Oberhitze).

Kuchen abkühlen lassen. Dann den Boden abschneiden, die Mitte des "Gehirns" einritzen und Kuchen in Gehirnform schneiden.

Für das Frosting die weiche Butter aufschlagen, Puderzucker hinzusieben und Frischkäse unterrühren. Frosting auf den Gehirnkuchen geben und wieder die Mitte einritzen. Im Kühlschrank kühlen, bis das Frosting erhärtet ist.

In der Zwischenzeit Fondant in 20 Zentimeter lange Stränge formen. Kuchen aus dem Kühlschrank holen und Fondant-Stränge in Spiralform auf dem Frosting befestigen. Anschließend Marmelade kurz in der Mikrowelle oder auf dem Herd erhitzen, bis sie flüssiger wird. Über den Kuchen geben und bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen.

Mumien-Gebäck mit Nutella

Zutaten für acht Gebäckstücke: 2 Platten Blätterteig, Nutella, 1 Ei, 1 TL Milch, Deko-Augen zum Verzieren, Puderzucker

Zubereitung: Eine Platte Blätterteig in acht gleich große Rechtecke schneiden. Die zweite Hälfte in ca. 5 cm lange Streifen schneiden.

Rechtecke mit Nutella bestreichen. Ei und Milch vermischen und den Rand des Blätterteigs damit bestreichen. Dann die Blätterteigstreifen horizontal und überlappend über die Nutella legen, anschließend ebenfalls mit der Eierlasur bestreichen.

Bei 200 Grad Celsius zwölf Minuten im Ofen backen, abkühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen und Augen in der oberen Hälfte des Gebäcks befestigen.

Jack O'Lantern gefüllte Paprika

Zutaten für acht Portionen: Butter, 1 große Zwiebel (fein gehackt), 1 kg Hackfleisch, Salz und Pfeffer, 350 ml Tomatensauce, 8 orangefarbene Paprika, Parmesan zum Überbacken

Zubereitung: Ofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Hackfleisch mit etwas Butter in einer Pfanne anbraten. Zwiebel in einer weiteren Pfanne ebenfalls in Butter anschwitzen, bis sie glasig sind. Hackfleisch und Zwiebel mit 200 ml Tomatensauce vermengen.

Paprikas waschen, Kürbisgesichter hineinschnitzen und Deckel abschneiden (etwa 3 cm). In einer ofenfesten Backform platzieren. Hackfleisch-Mischung in die Paprika geben und mit Deckel 30 Minuten im Ofen backen.

Anschließend die restliche Tomatensauce in die Paprikas füllen, mit Parmesan bestreuen und für fünf weitere Minuten im Ofen grillen.

Pizza-Kürbisse

Zutaten für acht Portionen: 1 Packung fertiger Pizzateig, 8 TL Tomatensauce, 8 Mozzarella-Bällchen, weitere Pizzazutaten nach Belieben, 1 Ei, Kurkuma, Basilikum zum Verzieren

Zubereitung: Pizzateig ausrollen und mit einem Ausstecher oder Glas acht Kreise ausstechen. Jeweils 1 TL Tomatensauce auf die Kreise geben, Mozzarella-Bällchen und beliebige weitere Zutaten hinzugeben.

Den Teig um das Mozzarella-Bällchen verschließen und zusammendrücken. Jeweils ein Stück Küchengarn um ein Teigbällchen legen und mittig an der Oberseite verknoten, wiederholen bis 6-8 Abschnitte entstehen. Garn zuknoten.

Ei und Kurkuma vermengen und die Teig-Kürbisse damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Celsius Ober-/Unterhitze knusprig backen. Abkühlen lassen und Garn entfernen. Anschließend mit kleinen Basilikumblättern als Kürbisstiel verzieren.

Teuflische gefüllte Eier mit Spinnweben

Zutaten für 16 Portionen: 8 Eier, lilafarbene und grüne Lebensmittelfarbe, 4 EL Mayonnaise, 1 EL Senf, Salz, Pfeffer, Paprikapulver

Zubereitung: Eier hartkochen und in Eiswasser abschrecken. Eierschalen mit einem Löffel leicht aufschlagen, sodass kleine Risse entstehen.

Lilafarbene Lebensmittelfarbe in eine Schüssel oder eine Plastiktüte geben und die Eier darin drei Stunden lang im Kühlschrank marinieren. Die Lebensmittelfarbe kann auch durch Rote-Beete-Saft ersetzt werden.

Anschließend Schale entfernen und Eier längs halbieren. Eigelb trennen und in einer Schüssel mit Mayonnaise und Senf verrühren, mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken. Grüne Lebensmittelfarbe hinzugeben.

Mischung mit einem Spritzbeutel in die Eiweiß-Hälften geben und servieren.