Alles halb so blutig



Auch wenn manche Frauen subjektiv das Gefühl haben, dass das Blut während der Regel in Strömen fließt, gehört das ins Reich der Ammenmärchen. Tatsächlich könnte man das Blut, das sich sich im Laufe einer Menstruation sammelt, in gerade mal einer halben Tasse auffangen. Genauer gesagt sind es im Schnitt 60 bis 80 Milliliter. Ganz selten sind es mal 200 Milliliter.

Unhygienisch ist hier gar nichts



Fakt ist: Das ganze Gerede von igitt und unhygienisch gehört ins Reich der Mythen. Grundsätzlich ist Regelblut nicht unhygienischer als das Blut des restlichen Körpers, mit dem kleinen, praktischen Vorteil, dass es nicht gerinnen kann. Dafür sorgen fibrinolytische Enzyme. So wird verhindert, dass Blutgerinnsel in der Gebärmutter entstehen.

Von Hexen und Ungeziefer



Dass die Menstruation eng mit der Fortpflanzung zu tun hatte, wurde erst im 19. und 20. Jahrhundert erkannt. Lange hielten sich Mythen, die dem Menstruationsblut nachsagten, dass es giftig sei. Der "böse" Blick einer menstruierenden Frau wurde sogar als Auslöser für trübe Spiegel gesehen. Das andere Extrem: Die Menschen glaubten, dass das Blut Hexen und Ungeziefer fernhalten oder die Liebe beschwören konnte.

Menstruationsblut ist nicht schwerelos



Lange war Frauen der Weg ins All versperrt, weil sie dort ihre Tage bekommen hätten. Heute weiß man, dass Menstruationsblut nicht der Schwerelosigkeit unterliegt: Es fließt nur aus dem Körper raus, nicht wieder rein. Da die Hygiene im All allerdings nicht die beste ist und es zudem tricky ist, in der Schwerelosigkeit Tampons zu wechseln, entscheiden sich die meisten Astronautinnen dafür, ihre Menstruation zu vertagen, z.B. durch die Pilleneinnahme.

Mit PMS mordet es sich leichter



Hormonell geht es bei Frauen kurz vor Beginn der Menstruation rund. Man kennt das auch als Prämenstruelles Syndrom oder PMS, u.a. verantwortlich für die Stimmungsschwankungen, unter denen Frauen leiden. In den 80er Jahren erkannten bei zwei Mordfällen in Großbritannien die Gerichte sogar PMS als strafmildernden Umstand an. Aus Mord wurde Totschlag.

3000 Tage voller Tage



Dass die Periode auch als „Tage“ bezeichnet werden, trifft es. Genau genommen können in einem Frauenleben schon mal deutlich mehr als 3000 Tage Menstruation zusammen kommen. 450 Zyklen hat eine Frau im Durchschnitt, 3 bis 7 Tage dauern sie. Das sind also bis zu 8 Lebensjahre. Je nach Gewicht, Stress, Gesundheit kann die Dauer monatlich deutlich schwanken.

Das Körperfett macht's



Nur Mädchen, die einen Körperfettanteil von rund 17 Prozent haben, bekommen überhaupt erstmals ihre Tage. Das Fett sieht der Körper nämlich als Sicherheitsspeicher für eine mögliche Schwangerschaft. Für den ersten Eisprung muss der Körperfettanteil gar bei 22 Prozent liegen. Bei weniger als 15 Prozent Körperfett kann es bereits passieren, dass die Menstruation ausbleibt.

Der Glücksquotient sinkt



Wenn der Hormonspiegel in den Tagen vor der Regelblutung absackt, hat auch das Glückshormon Serotonin gelitten. Das wiederum erklärt, warum viele Frauen dann zum einen miese Laune und zum anderen mehr Lust auf Schokolade haben. Zucker gehört neben Koffein, Nikotin oder Alkohol zu den Dingen, die das PMS begünstigen.

Warum Sex die beste Medizin ist



Egal, ob Sie Sex während der Menstruation nun selbst ganz gelassen sehen oder zu denen gehören, die lieber auf unblutigere Tage warten, fest steht: Grundsätzlich ist es speziell für die Frau eine ziemlich gute Idee, während der Regel sexuell aktiv zu sein. Denn gegen Regelschmerzen hilft der Orgasmus perfekt, weil er entkrampft und Glückshormone freisetzt.

Warum Frauen während der Tage Sex lieben



Tatsächlich haben manche Frauen gerade während ihrer Periode besonders viel Lust auf Sex. Dafür sorgt das Hormon Progesteron, das normalerweise die Libido eher bremst, weil es müde macht. Während der Menstruation erreicht Progesteron jedoch das niedrigste Level ím Blut – und die Lust steigt.

Tampons sind Luxusartikel



Wenn man der Klassifizierung der deutschen Mehrwertsteuer vertraut, fallen Tampons nicht in die Kategorie „Güter des täglichen Bedarfs“. Deshalb werden sie nicht mit sieben Prozent besteuert, sondern man muss wie für entbehrliche Luxusartikel üblich 19 Prozent berappen. Eine Alternative sind Menstruationstassen, die das Blut auffangen und wiederverwendbar sind.