Heidi Klum sorgte für Staunen bei der TV-Show "America's Got Talent": Das Model erschien in einer hautengen, schulterfreien Metallic-Robe auf dem Red Carpet.

Sie ist seit Jahrzehnten im Model-Geschäft - und weiß immer noch, wie man sich perfekt in Szene setzt. Topmodel Heidi Klum (50) sorgte für Staunen und Blitzlichtgewitter bei der TV-Show "America's Got Talent": Die 50-Jährige erschien in einem hautengen, schulterfreien Metallic-Kleid auf dem roten Teppich. Dazu kombinierte sie gold-glitzernde High Heels, extra lange rot lackierte Fingernägel und Smokey Eyes. Ihre blonden Haare trug sie offen und glatt gestylt.

Auf Instagram teilte sie ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Sofía Vergara (51) zeigt. Die kolumbianische Schauspielerin strahlte in einem pink glitzernden Bandeau-Top. "Let s go!", kommentierte Heidi das Foto.

Im Leoparden-Look auf dem Weg zur Show

"America's Got Talent" läuft seit vielen Jahren erfolgreich im US-Fernsehsender NBC, aktuell wird die 18. Staffel der Show produziert. Heidi Klum ist seit der achten Staffel als Jurorin dabei, pausierte nur kurz während der 14. Staffel. Zu den früheren Juroren gehören unter anderem Ex-Spice Girl Mel B (48) und Rocker-Ehefrau Sharon Osbourne (70).

Die "Germany's next Topmodel"-Macherin zeigte nicht nur auf dem roten Teppich, dass sie ein absoluter Mode-Profi ist: Bereits vor der Show, bei der Ankunft am Studio in Pasadena ( Kalifornien), präsentierte sie sich im sexy Leoparden-Look mit Jeans und perfekt zum Outfit passenden Stiefeln.