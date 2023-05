Schauspielerin Veronica Ferres hat bei den Filmfestspielen von Cannes mit einer glitzernden Robe alle Blicke auf sich gezogen.

Veronica Ferres (57) hat am Mittwoch (17. Mai) bei der Premiere des Kinofilms "Monster" vom japanischen Regisseur Hirokazu Kore-eda (60) bei den Filmfestspielen von Cannes einen glanzvollen Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin erschien in einem bodenlangen Traumkleid von Gülafer Atas. Die cremefarbene Robe mit langen Ärmeln aus transparentem Stoff wurde vor allem durch die zahlreichen Glitzer-Pailletten zum Hingucker. Eine an den Ärmeln und der Taille drapierte und seitlich zum Boden fallende Schleppe wurde zusätzlich zum Blickfang. Der tiefe Ausschnitt der Robe setzte zudem das Dekolleté der Schauspielerin gekonnt in Szene. Ihre blonden Haare trug sie zu einem Seitenscheitel in sanften Wellen frisiert.

"Freue mich riesig"

In einem Instagram-Post präsentierte Ferres stolz ihren glamourösen Look, zu dem auch Tiffany-Ohrhänger und eine Aigner-Clutch gehörten. Dazu schrieb sie: "Auf die Plätze, fertig, Cannes! Wusstet ihr, dass das Festival schon seit 1946 stattfindet? Freue mich riesig, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein!"

Die 76. Internationalen Filmfestspiele von Cannes finden vom 16. bis 27. Mai statt. In den Wettbewerb um die Goldene Palme treten 21 Filmproduktionen - darunter der deutsche Regisseur Wim Wenders (77) mit seinem Beitrag "Perfect Days". Auch sechs Filmemacherinnen sind im diesjährigen Wettbewerb vertreten - ein Rekord für das traditionsreiche Festival. Das neueste Pixar-Werk "Elemental" beschließt am 27. Mai das Cannes Filmfestival.