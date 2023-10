Die Hochzeit von Paris Hilton und Carter Reum war 2021 auch ein modisches Highlight. Jetzt hat die Hotelerbin verraten, dass sie eigentlich sogar 45 Kleider im Schrank hatte - nur sechs davon trug sie.

Wenn ein It-Girl wie Paris Hilton (42) den Bund der Ehe eingeht, dürfen Gäste mit mehr als nur einem extravaganten Brautlook rechnen. Jetzt hat die Hotelerbin im Interview mit der britischen "Vogue" über ihren großen Tag mit Carter Reum (42), der am 11. November 2021 in Los Angeles stattgefunden hatte, verraten: "Ich habe bei meiner Hochzeit tatsächlich sechs Kleider getragen. Das lag daran, dass ich 45 hatte."

Designer wollten Teil von Paris Hiltons Hochzeit sein

Demnach hätte ihr Stylist Anrufe von Designern aus der ganzen Welt erhalten. Sie alle seien aufgeregt gewesen und hätten gehofft, Teil von Hiltons luxuriöser Traumhochzeit werden zu können. Sie alle hätten "diese unglaublichen maßgeschneiderten Kleider angefertigt", berichtet Hilton weiter. Sie habe dann einfach versucht, "so viele wie möglich zu tragen".

Für die große Zeremonie sei für die Hotelerbin jedoch von Anfang an nur ein Designer infrage gekommen: "Ich wusste sofort, dass ich in Oscar de la Renta vor den Traualtar treten wollte." Und so kam es dann auch: Paris Hilton sagte in einem hochgeschlossenen Brautkleid mit grober Spitze und romantischen Blütenapplikationen von Oscar de la Renta "Ja" zu ihrer großen Liebe Carter Reum. Sie habe "etwas wirklich Prinzessinnenhaftes" gewollt, "mit dreidimensionalen Blumen". Für ihr Traumkleid habe sie sich von der Hochzeitsrobe von Schauspielerin Grace Kelly (1929-1982) inspirieren lassen.

Traumhochzeit und Familienglück mit Carter Reum

Zu der dreitätigen Hochzeitsfeier von Hilton und Reum in Bel Air und Los Angeles erschienen 2021 auch zahlreiche Stars und Berühmtheiten. Mit dabei waren unter anderem Schwester Nicky Hilton (40), Emma Roberts (32), Bebe Rexha (34), Grammy- und Emmy-Preisträgerin Paula Abdul (61) und Hiltons jahrelange On-Off-Freundin Kim Kardashian (43).

Hilton und Reum sind inzwischen Eltern eines Jungen. Der kleine Phoenix Barron kam im Januar 2023 per Leihmutter zur Welt.