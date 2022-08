Sie besteigen den Urlaubsflieger jedes Mal mit einem mulmigen Gefühl? Dann lesen Sie besser nicht weiter! Amerikanische Piloten verrieten jetzt der US-Zeitschrift „Reader’s Digest“ Geheimnisse über ihren Beruf, die wirklich Angst einflößen…

Vom Kerosin-Sparwahn bis zum Nickerchen

Was passiert wirklich hinter der verschlossenen Cockpit-Tür? Viele Flugzeuge sind nur mit einer Treibstoff-Menge unterwegs, die gerade mal so reicht! Das behauptet zumindest der Kapitän einer großen amerikanischen Fluglinie: „Piloten müssen sich für fünf Minuten Extra-Treibstoff rechtfertigen.“

Jörn Handwerg, Pilot und Sprecher der deutschen Pilotenvereinigung Cockpit, bestätigte in einem Interview: „Ja, das stimmt. Es gibt Gesellschaften, bei denen sich Piloten rechtfertigen müssen, wenn sie mehr als fünf Minuten Extra-Treibstoff mitnehmen wollen.“

Wie lange arbeitet ein Pilot?

Auch die Arbeitszeiten von Piloten lassen zu wünschen übrig. Laut Cockpit kann „ein Flugeinsatz z.B. mit allen Vorbereitungen und Wartezeiten – Verspätungen natürlich nicht berücksichtigt – bis zu 15 Stunden dauern.“ Also fast doppelt so lang wie ein normaler Tag im Büro – dafür aber wahrscheinlich dreimal so anstrengend.

Ein ehemaliger US-Flugkapitän bekennt: „Ob Piloten im Cockpit schlafen? Aber sicher! Manchmal ist es nur ein zehnminütiges Nickerchen, aber es kommt vor.“