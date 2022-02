Geister auf dem verlassenen Bahnsteig

Es gibt wenige Orte, die so lebendig sind wie Bahnhöfe. Eigentlich. Denn normalerweise ist es hier laut, voll, wuselig und man sollte gut auf seine Gepäckstücke achten.

Ganz anders sieht das Bild an den Bahnsteigen der schon lange stillgelegten Geister-Bahnhöfe aus, die wir Ihnen jetzt vorstellen.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit den verlassenen Bahnhöfen zwischen Berlin und München.

Ein Wald auf den verlassenen Gleisen

Oft fehlen die Gleise und wenn sie noch da sind, hat die Natur die Kontrolle schon längst übernommen. Gras, Blumen, Büsche – manchmal wächst sogar ein richtiger Wald, wo früher die Züge fuhren. Die Gleise sind dabei nur gerade so noch zu entdecken.

Während das Bahnhofsgebäude und die Bahnsteige langsam verfallen, wird an diesen Orten etwas anderes immer größer: die Stille. Seit 1990 sind in Deutschland 6.500 Kilometer Bahnstrecke in den Ruhestand gegangen.

Aufgrund dieser Entwicklung haben seit dem Jahr 2000 mittlerweile 336 Bahnhöfe ihren Betrieb eingestellt, die meisten davon in Ostdeutschland. Sie sind zum Pilgerort für Entdecker der Lost Places geworden.

Geister-Bahnhöfe: Zurück zur Schiene?

In vielen Fällen wurden diese Areale einfach vergessen und sind im Laufe der Jahre stark verfallen. Auch wenn einige, wie zum Beispiel die ehemalige S-Bahn-Haltestelle Olympiastadion in München, unter Denkmalschutz stehen.

Einerseits macht sie das zu interessanten Lost Places, an denen sich speziell Fotografen und Entdecker gerne tummeln. Andererseits liegt hier viel verschenktes Potential. Doch auch wegen des Klimaschutzes werden inzwischen die Rufe lauter, zumindest einen Teil der Strecken wieder zu reaktivieren.

So will man die alte Siemensbahn in Berlin im Bestfall schon bis 2025 wieder mit neuem Leben füllen. Die Deutsche Bahn hat sogar zuletzt die Stilllegung von Strecken gestoppt und lässt nun überprüfen, wo eine Reaktivierung möglich ist. Die Geister werden vertrieben und den alten Gebäuden neues Leben eingehaucht.

