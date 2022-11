© Azami Adiputera/ Shutterstock.com



...die Baldwin Street in Dunedin (Bild) musste den Titel der steilsten Straße der Welt 2019 an die Ffordd Pen Llech in Wales abgeben. Doch was sind schon 2,5 Prozent? Am Ende stehen 35 Prozent (Baldwin Street) gegen 37,5 (Wales).