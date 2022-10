Völlig abgefahren: Die skurrilsten Orte der Welt

© Thinkstock/iStock/Justin Renshaw



Thor's Well, USA

Wie ein gigantisches Abflussrohr im Ozean wirkt diese verrückte Laune der Natur. In Thor's Well vor der Küste von Oregon strömt das Wasser erst in das riesige Loch, um hinterher mit großer Kraft wieder hochzuschießen. Es ist die Kraft des Ozeans, die dieses Salzwasser-Fontäne so beeindruckend macht.