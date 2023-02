Von Berlin bis Wien: Das sind die schönsten Hallenbäder

© Elke A. Jung-Wolff



Wer eine Zeitreise zu den Badehäusern der alten Griechen und Römer unternehmen möchte, wird im Stadtbad Neukölln in Berlin fündig. Hohe Säulen und ausladende Mosaikbilder verströmen antikes Flair. Dazu wartet das 1914 eröffnete und heute denkmalgeschützte Bad mit viel Platz auf. Kein Wunder – schließlich kamen in seiner Anfangszeit täglich bis zu 10.000 Gäste. Das Becken in der großen Halle ist 25 Meter, das in der kleinen Halle 19 Meter lang. Der Nichtschwimmerbereich ist jeweils abgetrennt.