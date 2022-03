Seit 1990 besteht Deutschland mit den heutigen Grenzen. Wussten Sie auch, dass die ersten Menschen bereits 500.000 v. Chr. auf dem Gebiet der Bundesrepublik siedelten? Testen Sie Ihr Wissen über Deutschland in unserem Quiz !

Das Deutschland-Quiz:

Wie gut kennen Sie Deutschland?

Beliebte Reiseziele in Deutschland

Deutschland grenzt an neun Länder: Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Trotz attraktiven Nachbarn kommen viele Touristen nach Deutschland und auch Einheimische sehen sich gerne Neues in ihrem eigenen Land an.

Durch Nordsee und Ostsee kann Deutschland sogar mit Meeresstränden glänzen, doch auch der Bodensee im Süden Deutschlands ist ein beliebter Badeort.

Landschaftlich sind der Harz, der Schwarzwald, die mecklenburgische Seenplatte und die Rhön nur einige der wundervollen Ausflugsziele.

Natürlich haben auch die Städte einiges zu bieten: Als Stadt mit den meisten Einwohnern zählt Berlin zu den absoluten Highlights. Ob Brandenburger Tor, Museumsinsel oder die Holocaust-Gedenkstätte: Berlin ist sehr vielfältig.

Weitere Beispiele für attraktive Städte sind Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main und Stuttgart. Kultur, Shopping oder Sightseeing - die beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands verteilen sich über das ganze Land.

Ganzes Deutschland

Noch keine hundert Jahre sind seit dem letzten Weltkrieg vergangen, der die Teilung Deutschlands nach sich zog. 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland in den drei westlichen Besatzungszonen gegründet, später im selben Jahr in der sowjetischen Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik.

Erst 1955 erlangten beide Republiken ihre Unabhängigkeit von den Besatzungsmächten. Eine Mauer trennte Ostdeutschland von Westdeutschland. Bis 1989 bestand diese deutsch-deutsche Grenze, am 3. Oktober 1990 feierte Deutschland die Wiedervereinigung.

Als Gründungsmitglied der Europäischen Union und Mitglied der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion profitiert Deutschland heute nicht nur von wirtschaftlichem Reichtum, sondern auch von dem durch das Bündnis garantierten Frieden.

