An wie viele Länder grenzt Deutschland? Wann war noch gleich der Nationalfeiertag Frankreichs? Beantworten Sie diese und weitere Fragen in unserem Quiz über Deutschlands Nachbarländer !

Was wissen Sie über Deutschlands Nachbarländer?

Nebenan, gleich auf der anderen Seite der deutschen Grenzen, liegt eine Vielfalt an Kulturen und Sprachen. Neben Deutsch werden acht weitere Sprachen in Deutschlands Nachbarländern gesprochen.

Doch manchmal gibt es örtliche Dialekte, beispielsweise das Elsässisch, das dem schwäbischen Dialekt in Deutschland sehr viel näher ist als der französischen Landessprache.

Doch nicht nur die Sprachen sind vielfältig, auch was Sehenswürdigkeiten betrifft haben die Nachbarländer einiges zu bieten. Bei einer Reise in die Niederlande sollte auf keinen Fall die Hauptstadt Amsterdam ausgelassen werden. Wer lieber gen Osten reist, sollte sich diese- Highlights in Tschechien nicht entgehen lassen.





Im Süden die Berge

Das Alpenvorland gehört zu den schönsten Attraktionen in Bayern. Das Hochgebirge selbst liegt außerdem in den angrenzenden Ländern Österreich, Frankreich und der Schweiz. Südtirols Täler sind Sommer wie Winter eine Reise wert.

Doch nicht nur die Alpen, sondern auch den Bodensee teilt sich Deutschland mit den Nachbarländern Schweiz und Österreich. Sie kennen sich gut mit Deutschlands Flüssen und Seen aus? Dann testen Sie jetzt Ihr Wissen in unserem Gewässer-Quiz!

Prominente Nachbarländer

Die Niederlande sind fürs Fahrradfahren bekannt, Belgien wegen des Europäischen Rats und Österreich. Die Hauptstadt des deutschen Nachbarn, Wien, wurde zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt!

Mit einer Fläche von 357.582 Quadratkilometern ist Deutschland nicht unbedingt ein kleines Land. Bei den Nachbarn ist das ganz unterschiedlich: Das kleinste Nachbarland Deutschlands ist mit 2.586,4 Quadratkilometern Luxemburg, das größte mit 543.965 Quadratkilometern Frankreich.

