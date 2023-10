Bayern München ist beim Wiedersehen der Weltmeister seiner Favoritenrolle gerecht geworden und mit einem Sieg in die neue EuroLeague-Saison gestartet.

Bayern München ist beim Wiedersehen der Basketball-Weltmeister seiner Favoritenrolle gerecht geworden und mit einem Sieg in die neue EuroLeague-Saison gestartet. Der namhaft verstärkte Pokalsieger besiegte den deutschen Rivalen Alba Berlin am Donnerstagabend mit 80:68 (36:44). Bester Werfer war im Münchner BMW Park war Sylvain Francisco mit 17 Punkten.

25 Tage nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila wurden Andreas Obst, Isaac Bonga und der nach Erkrankung nicht aktiv mitwirkende Niels Giffey vom FC Bayern sowie Albas Kapitän Johannes Thiemann vor dem Tip-off speziell gewürdigt.

Für die Bayern, die 2021 und 2022 bis ins Viertelfinale gekommen waren, bedeutet der Auftaktsieg den ersten Schritt auf dem Weg zum angepeilten Erreichen der Play-offs. Nach Platz 15 im Vorjahr hatten die Münchner im Sommer mit spektakulären Zugängen für Aufsehen gesorgt, holten unter anderem Erfolgstrainer Pablo Laso und den früheren NBA-Champion Serge Ibaka.

Den Berliner, 16. in der abgelaufenen Spielzeit, befinden sich derweil nach den Abgängen von Weltmeister Maodo Lo sowie Ex-Kapitän Luke Sikma im Umbruch und dürften mit dem Play-off-Rennen oder gar dem Final Four im kommenden Jahr in eigener Halle (24. bis 26. Mai) kaum etwas zu tun haben.