Die Basketballer von Bayern München schöpfen in der EuroLeague neue Hoffnung.

Die Basketballer von Bayern München schöpfen in der EuroLeague neue Hoffnung. Im dramatischen Kellerduell beim französischen Vertreter ASVEL Lyon-Villeurbanne setzte sich das Team von Coach Pablo Laso mit 101:100 (74:74, 37:40) nach doppelter Verlängerung durch und feierte den vierten Sieg im zehnten Spiel. Damit nahm der Bundesliga-Tabellensiebte wieder Kontakt zu den Play-off-Rängen auf. Keine Chance hatte Alba Berlin beim 75:99 (33:44) bei Real Madrid und bleibt mit nur einem Sieg Schlusslicht.

Wieder mit den genesenen Weltmeistern Isaac Bonga (Leiste) und Andreas Obst (Fuß) spielten sich die Münchner im zweiten Viertel eine Sieben-Punkte-Führung heraus, gaben sie bis zur Halbzeit aber aus der Hand. In der zweiten Hälfte lagen die Bayern zwischenzeitlich mit zehn Punkten zurück, kämpften sich in der Schlussphase jedoch wieder heran. Sechs Sekunden vor Schluss vergab Leandro Bolmaro von der Freiwurflinie den Sieg in der regulären Spielzeit.

In der ersten Overtime lagen die Münchner lange vorne, in der zweiten Verlängerung entschied Weltmeister Niels Giffey 2,1 Sekunden vor Schluss mit einem Freiwurf das Spiel. Bolmaro und Devin Booker waren mit je 16 Punkten beste Werfer des FC Bayern. Obst verletzte sich kurz vor Schluss erneut am Fuß.

Alba lag schon nach dem Auftaktviertel mit zehn Punkten zurück und konnte diesen Rückstand nie verringern. Weltmeister Johannes Thiemann brachte es auf zwölf Punkte, erfolgreicher war nur Gabriele Procida (14).