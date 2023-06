Auch mit etwas Abstand kann Bundestrainerin Lisa Thomaidis kaum glauben, dass die deutschen Basketballerinnen tatsächlich um ein Olympia-Ticket spielen dürfen. "Das war nicht auf dem Radar", sagte die Kanadierin in einem Interview, das der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch veröffentlichte, "es ist surreal."

Durch den sechsten Platz bei der am Sonntag zu Ende gegangenen EM in Ljubljana und Tel Aviv tritt das DBB-Team im Februar bei einem Qualifikationsturnier für die Sommerspiele in Paris 2024 an. Vor der EuroBasket sei das überhaupt kein Thema gewesen. "Wenn jemand gefragt hätte, ob irgendwer an Olympia denkt, hätte niemand die Hand gehoben", meint Thomaidis: "Darüber wurde gar nicht geredet." Es sei "ein Traum wahr geworden".

Ihre Mannschaft habe sich "den Erfolg und die Aufmerksamkeit verdient", sagte die 50-Jährige und lobte vor allem den Zusammenhalt: "Selbst wenn sie frei haben, verbringen sie die Zeit zusammen. Sie genießen die Gemeinschaft. Sie spielen hart füreinander, sind selbstlos." Auch sei ihr Team "offen für Veränderung".