Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) fortgesetzt. Der Rekordmeister holte am Sonntag im Rahmen des 9. Spieltags durch ein 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) bei den Grizzlys Wolfsburg seinen vierten Sieg in Folge und übernahm die Tabellenführung von den Straubing Tigers, die 3:4 (1:1, 2:1, 2:0) im Topspiel beim Tabellendritten Schwenninger Wild Wings unterlagen.

Ty Ronning (3.), Marco Nowak (31.), Marcel Noebels (34.), Tobias Eder (41.) und Eric Hordler (56.) erzielten die Tore für die Berliner. Straubing war in Schwenningen zwar mit einer Führung ins Schlussdrittel gegangen. Doch die Treffer von Daniel Pfaffengut (49.) und Phil Hungerecker (54.) drehten die Begegnung auf der Zielgeraden.