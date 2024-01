Die deutschen Eishockey-Junioren müssen bei der U20-WM in Göteborg wie befürchtet in die Relegation.

Die deutschen Eishockey-Junioren müssen bei der U20-WM in Göteborg wie befürchtet in die Relegation. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter verlor am Sonntag trotz einer starken Leistung gegen Kanada 3:6 (1:2, 1:0, 1:4) und beendete die Fünfergruppe A damit auf dem letzten Platz.

Deutsche Torschützen waren Julian Lutz, Roman Kechter und Julius Sumpf, erst am Ende zog Kanada davon. Der Verlierer der Relegation gegen Norwegen am Donnerstag (11.00 Uhr/Magenta Sport) steigt aus der Top-Division in die Division I ab.

"Wir haben während der Vorrunde fast drei insgesamt ordentliche Spiele absolviert", sagte Abstreiter: "Leider ist es uns nicht gelungen, diese Leistung gegen Lettland auf das Eis zu bringen, was im Nachhinein bitter ist für uns alle. Grundsätzlich war die Einstellung und die Bereitschaft, alles zu geben, vorhanden - und das müssen wir jetzt mit in das Spiel gegen Norwegen nehmen."