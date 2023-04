München (SID) - Red Bull München" itemprop="name" />Red Bull München hat im Kampf um die 102. deutsche Eishockey-Meisterschaft vorgelegt. Der Hauptrundensieger setzte sich im ersten Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) gegen den ERC Ingolstadt durch und übernahm in der Best-of-seven-Serie die Führung.

Trevor Parkes (2.) und Frederik Tiffels (28.) erzielten die Tore für die Münchner, die zum sechsten Mal in acht Jahren nach dem Meistertitel greifen. Für die Ingolstädter, die auf dem Weg ins Finale die Düsseldorfer EG und die Adler Mannheim ausgeschaltet hatten, traf Wojciech Stachowiak (43.). Bereits am Sonntag (14:15 Uhr/MagentaSport) treffen beide Teams in Ingolstadt erneut aufeinander.