Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine trägt ihr Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Europameister Italien in Leverkusen aus.

Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine trägt ihr Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Europameister Italien in Leverkusen aus. Die Begegnung findet am 20. November (20.45 Uhr) statt, Bayer Leverkusen stimmte der Anfrage des ukrainischen Verbandes zu. Wegen des russischen Angriffskriegs ist die Ukraine auf Stadien im Ausland angewiesen.

Zum ersten Mal seit sechs Jahren findet damit ein Länderspiel in der BayArena statt. "Wir freuen uns darüber, ein kleines Zeichen der Solidarität senden zu können", sagte Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung des Bundesligisten.

Die Ukraine belegt in der EM-Qualifikationsgruppe C aktuell den dritten Platz und hat genau wie der Zweitplatzierte Italien sieben Punkte auf dem Konto. Das nächste Qualifikationsspiel mit ukrainischem Heimrecht findet am Samstag in Prag gegen Nordmazedonien statt.