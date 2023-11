Der frühere DFB-Kapitän Philipp Lahm sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann auf einem guten Weg. "Ich glaube, dass es gut werden kann. Man weiß es natürlich nicht, aber es ist noch ausreichend Zeit, den Umschwung zu schaffen. Julian versprüht Energie, das ist sehr wichtig", sagte der OK-Chef der Heim-EM bei Sky.

Torwart Manuel Neuer traut Lahm (39) nach dessen knapp elfmonatiger Verletzungspause durchaus zu, Marc-Andre ter Stegen im DFB-Tor wieder zu verdrängen. "Wenn er seine Leistung bringt und wieder auf das absolute Topniveau zurückkehrt, dann hat er sicher Chancen, als Nummer eins zwischen den Pfosten zu stehen", meinte Lahm.

Neuer, wie Lahm Weltmeister von 2014, hatte am vergangenen Samstag beim 8:0 des FC Bayern gegen Darmstadt 98 sein Comeback gefeiert. Es sei "schön", so Lahm, "dass Manuel wieder da ist. Er hat das Torwartspiel in der jüngsten Vergangenheit auf ein anderes Niveau gehoben. Das Wichtigste ist jetzt, dass er fit ist und Spiele bekommt, um in den Rhythmus zu kommen."