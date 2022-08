Köln (SID) - Zum Abschluss des 3. Bundesliga-Spieltags trifft Meister Bayern München um 17.30 Uhr auf den VfL Bochum. Die Gäste sind klarer Favorit, alles andere als der dritte Sieg der jungen Saison wäre eine große Überraschung. Im zweiten Sonntagsspiel empfängt Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr den 1. FC Köln.

Am Schlusstag der Multi-Sportveranstaltung in München stehen weitere Entscheidungen in der Leichtathletik, im Tischtennis, Beachvolleyball, Kunstturnen und Radsport an. Zudem kämpfen die Kanuten in Oberschleißheim um die Medaillen.

Im Meer am Lido di Ostia vor den Toren Roms endet die EM mit den Freiwasser-Entscheidungen über 10 km ab 10 Uhr. Olympiasieger und Ex-Weltmeister Florian Wellbrock ist nicht am Start, die deutschen Hoffnungen ruhen auf Vizeweltmeisterin Leonie Beck. Zudem werden Medaillen im Wasserspringen vergeben.