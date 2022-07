München (SID) - Neuzugang Noussair Mazraoui hat mit dem FC Bayern die höchstmöglichen Ziele. "Ich möchte, dass wir alles gewinnen, was möglich ist", sagte der Rechtsverteidiger, der ablösefrei von Ajax Amsterdam an die Isar gekommen war, dem Münchner Merkur/tz.

"Wenn ich die Qualität unserer Mannschaft sehe, können wir jeden Titel holen: Meisterschaft, den DFB-Pokal, den Supercup, die Champions League", ergänzte der 24-Jährige: "Ich denke, mit dieser Mannschaft ist alles möglich. Jeder glaubt daran, und wir müssen nach dem Höchsten streben." Aus seiner Sicht sei der deutsche Fußball-Rekordmeister "einer der besten, wenn nicht sogar der beste Klub der Welt".

Er selbst befindet sich noch in der Eingewöhnungsphase. "Der deutsche Stil ist anders als der, den ich gewohnt bin. Aber ich werde im Laufe der Saison davon profitieren", sagte er über die anspruchsvolle Vorbereitung: "Die Intensität ist höher. In kurzer Zeit muss man dasselbe Fitness-Niveau erreichen, das ich mir normalerweise in fünf Wochen bei meinem Ex-Verein erarbeitet habe."