Vor seinem Viertelfinal-Duell in Wimbledon erinnert sich der Däne Holger Rune an seine Vergangenheit im Nachwuchs-Doppel mit Carlos Alcaraz.

Vor seinem Viertelfinal-Duell bei den 136. All England Championships hat der Däne Holger Rune an seine Vergangenheit mit Carlos Alcaraz erinnert. Der Däne spielte einst gemeinsam mit dem Spanier Doppel beim populären Nachwuchsturnier Les Petits As für 12- bis 14-Jährige im französischen Tarbes. Danach seien beide Freunde geblieben. "Ich habe gute Erinnerungen", sagte Rune.

Bei der Veranstaltung im Jahre 2017 kam es zum ersten Treffen der beiden damals 13 Jahre alten Talente - um gemeinsam Doppel spielen zu können, mussten sie improvisieren. "Es war irgendwie lustig, weil er kein Englisch sprach", berichtete Rune. "Wir mussten uns mit Zeichensprache verständigen. Wir haben nicht viel gesprochen, aber wir haben uns verstanden."

Ihre Freundschaft habe gehalten, "und Carlos spricht mittlerweile auch besser Englisch", sagte Rune. In der Weltrangliste steht Alcaraz auf Rang eins, der Däne auf Rang sechs. Auf der ATP-Tour haben die beiden 20-Jährigen bislang zweimal gegeneinander gespielt: Beim ersten Duell musste Alcaraz aufgeben, das zweite gewann er.