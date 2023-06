Überraschendes Comeback einer früheren Weltranglistenersten: Die Dänin Caroline Wozniacki will es als zweifache Mutter noch einmal wissen. Die 32-Jährige verkündete am Donnerstag ihre Rückkehr auf die Tennis-Tour. Beim WTA-Turnier in Montreal will sie Anfang August erstmals aufschlagen und dann auch bei den US Open an den Start gehen.

"In den letzten drei Jahren konnte ich die verlorene Zeit mit meiner Familie nachholen. Ich bin Mutter geworden und habe jetzt zwei wunderbare Kinder, für die ich sehr dankbar bin", schrieb Wozniacki bei Twitter: "Aber ich habe immer noch Ziele, die ich erreichen möchte. Ich möchte meinen Kindern zeigen, dass man seine Träume verfolgen kann, egal wie alt man ist oder welche Rolle man einnimmt."

Die Familie habe gemeinsam beschlossen, dass es an der Zeit sei. Wozniacki ist mit dem früheren NBA-Basketballer David Lee verheiratet und führte in der Vogue ihre Pläne weiter aus. Auch die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris nimmt sie in den Blick. Wie lange sie insgesamt spielen wolle, wisse sie noch nicht.

Wozniacki, bei der rheumatoide Arthritis diagnostiziert wurde, hatte in ihrer Karriere 30 Titel gewonnen, darunter 2018 die Australian Open. Nach dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne Anfang 2020 beendete sie ihre Laufbahn und gab im April 2022 eine emotionale Abschiedsshow in Kopenhagen mit einem Match gegen ihre gute Freundin Angelique Kerber.