Monte Carlo (SID) - Der spanische Tennisprofi Alexander Davidovich Fokina hat seinen Siegeszug nach dem Erfolg über den Weltranglistenersten Novak Djokovic fortgesetzt und in Monte Carlo das erste Halbfinale seiner Karriere bei einem Mastersturnier erreicht. Der 22-Jährige bezwang im Viertelfinale Indian-Wells-Champion Taylor Fritz (USA) 2:6, 6:4, 6:3 und spielt nun gegen Hubert Hurkacz (Polen) oder Grigor Dimitrow (Bulgarien) um den Einzug ins Endspiel.

Davidovich Fokina hatte in der zweiten Runde überraschend den Serben Djokovic in drei Sätzen geschlagen. Bisher hat er es noch nie in ein Finale der ATP-Tour geschafft, sein größter Erfolg war der Einzug ins Viertelfinale bei den French Open 2021, das er gegen Alexander Zverev (Hamburg) deutlich verlor.