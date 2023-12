Angelique Kerber hat ein ordentliches Comeback auf der Tennis-Tour gegeben, ihr erstes Match nach fast anderthalb Jahren Baby-Pause aber verloren. Bei der Auftaktpartie der deutschen Mannschaft im Duell mit Italien beim United Cup in Australien musste sich die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Jasmine Paolini mit 4:6, 5:7 geschlagen geben. Alexander Zverev wahrte im Anschluss die deutschen Chancen.

Deutschland geriet durch Kerbers Niederlage zunächst mit 0:1 in Rückstand, doch Olympiasieger Zverev brachte das Team durch das 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 im zweiten Einzel des Tages gegen Lorenzo Sonego wieder in die Spur. Anschließend verkündete Zverev, auch im entscheidenden Mixed-Doppel antreten zu wollen. Am Neujahrsmorgen wartet im Kampf um den Viertelfinaleinzug des United Cups Frankreich.

Kerber (35) hatte zuletzt im Sommer 2022 in Wimbledon ein Match auf der Tour bestritten. Im Februar 2023 brachte sie ihre Tochter Liana zur Welt und arbeitete seitdem hart an der Rückkehr. Gegen Paolini, die Nummer 97 der Welt, fand Kerber gut in die Partie, hatte dem Powertennis ihrer Kontrahentin, die im zweiten Durchgang unter Wadenkrämpfen litt, aber nur teilweise etwas entgegenzusetzen.

Zverev hatte gegen den stark aufspielenden Weltranglisten-46. Sonego zu Beginn ebenfalls zu kämpfen und gab den ersten Satz nach einem engen Tie Break ab. In einer intensiven Partie auf gutem Niveau kämpfte er sich aber zurück und durfte schließlich jubeln.

Der Mixed-Nationenwettbewerb wird zum zweiten Mal als Saisonauftakt ausgetragen. 18 Teams treten in Perth und Sydney an, nach den obligatorischen zwei Einzelmatches steht ein möglicherweise entscheidendes Mixed an. Die jeweiligen Ersten der sechs Dreiergruppen sowie die zwei besten Vorrundenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale des Zehn-Millionen-Dollar-Turniers Anfang Januar.