Gemeinsam triumphierten sie zweimal auf der roten Asche von Paris, begeisterten als "KraMies" das deutsche Tennis-Publikum - nun stehen sich Kevin Krawietz und Andreas Mies erstmals nach ihrer Trennung als Gegner auf dem Court gegenüber. Am Mittwoch kommt es beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen zum emotionalen Aufeinandertreffen der beiden Doppelspezialisten, die zusammen deutsche Tennis-Geschichte geschrieben hatten und nach wie vor eng miteinander verbunden sind.

"Es ist natürlich kein ganz normales Spiel gegen Andi", sagte Krawietz, der seit Anfang des Jahres mit Davis-Cup-Kollege Tim Pütz ein Doppel bildet, und betonte voller Vorfreude: "Aber wir treffen uns als Freunde wieder auf dem Platz. Wir haben uns ja im Guten getrennt." Mies tritt bei den Terra Wortmann Open mit dem Brasilianer Marcelo Demoliner an.

An die Erfolge der gemeinsamen Zeit, deren Höhepunkte die beiden Grand-Slam-Titel in Roland Garros 2019 und 2020 darstellten, konnten beide bislang noch nicht anknüpfen. Krawietz und Pütz, die bereits im Davis Cup sehr erfolgreich zusammenspielten, scheiterten bei den Heimspielen in München und zuletzt in Stuttgart erst im Finale. Mies tritt in dieser Saison immer wieder mit wechselnden Partnern an und sorgte bei den French Open an der Seite des Niederländers Matwe Middelkoop mit dem Halbfinaleinzug für Aufsehen.