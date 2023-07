Aryna Sabalenka ist bei den 136. All England Championships ins Halbfinale eingezogen.

Aryna Sabalenka ist bei den 136. All England Championships ins Halbfinale eingezogen. Die 25-Jährige aus Belarus besiegte die Amerikanerin Madison Keys souverän 6:2, 6:4 und steht damit beim vierten Grand Slam in Serie in der Runde der letzten Vier. Bei den Australian Open hatte die Weltranglistenzweite im Anschluss den Titel gewonnen.

Im Halbfinale trifft Sabalenka auf die Siegerin der Neuauflage des Endspiels aus dem vergangenen Jahr zwischen Titelverteidigerin Jelena Rybakina aus Kasachstan und Ons Jabeur aus Tunesien. Bei einem Finaleinzug würde sie die Polin Iga Swiatek als Nummer eins der Weltrangliste ablösen. Im zweiten Halbfinale trifft Elina Switolina aus der Ukraine auf Marketa Vondrousova aus Tschechien.

Die 28 Jahre alte Keys, US-Open-Finalistin 2017 und derzeit Nummer 18 der Weltrangliste, hatte zwischenzeitlich die große Chance, das Match wieder offener zu gestalten: Im zweiten Satz erhöhte sie nach einem Break auf 4:2, gab die Führung aber umgehend wieder aus der Hand. Nach 1:27 Stunden nutzte Sabalenka ihren zweiten Matchball.