Topspielerin Aryna Sabalenka hat nach ihrem brisanten Auftaktsieg auch die zweite Hürde bei den French Open locker genommen. Drei Tage nach dem Erfolg gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk, die der Belarussin den Handschlag verweigert hatte und dafür vom Pariser Publikum ausgebuht worden war, siegte Sabalenka auch gegen ihre Landsfrau Iryna Schymanowitsch. 7:5, 6:2 hieß es nach 1:27 Stunden.

Sabalenka peilt damit weiter ihren zweiten Grand-Slam-Titel an. Die Australian-Open-Siegerin gilt als eine der größten Herausforderinnen von Topfavoritin Iga Swiatek aus Polen, die erst am Donnerstag gegen Claire Liu ( USA) in der zweiten Runde aufschlägt.

Sabalenka hatte sich nach ihrer Auftaktpartie solidarisch mit ihrer Gegnerin gezeigt. Dennoch wurde sie im Anschluss von Kostjuk dafür kritisiert, sich nicht klar genug gegen den Krieg in der Ukraine zu positionieren.

Ausgeschieden ist die an Nummer fünf gesetzte Lokalmatadorin Caroline Garcia. Unter den Anfeuerungsrufen der französischen Fans stemmte sich die 29-Jährige lange gegen die Niederlage und wehrte acht Matchbälle ab, musste sich aber schließlich der ungesetzten Russin Anna Blinkowa mit 6:4, 3:6, 5:7 geschlagen geben.