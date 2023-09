Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat auf seiner Titel-Mission bei den US Open eine sehr kritische Phase überstanden.

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat auf seiner Titel-Mission bei den US Open eine sehr kritische Phase überstanden und dank eines furiosen Comebacks das Achtelfinale erreicht. Der Serbe kämpfte sich gegen seinen stark aufspielenden Landsmann Laslo Djere nach einem 0:2-Satzrückstand zurück und gewann ein packendes Match in New York nach einer deutlichen Leistungssteigerung mit 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

Der 36-Jährige verwandelte auf dem Weg zu seinem 24. Majortitel nach 3:47 Stunden seinen zweiten Matchball und verhinderte sein frühestes US-Open-Aus seit 17 Jahren. Es war das achte Mal in seiner Karriere, dass Djokovic ein 0:2 in Sätzen noch in einen Sieg drehte.

"Ich hoffe ihr habt die Show genossen", sagte Djokovic in Richtung des Publikums: "Für mich war es nicht zum genießen. Das war eines der schwierigsten Matches hier in den letzten Jahren."

Im Achtelfinale trifft der dreimalige US-Open-Sieger, der nach dem Turnier in Flushing Meadows an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren wird, auf den Kroaten Borna Gojo. "Mein nächster Gegner interessiert mich nicht. Ich brauche Schlaf und Regeneration", sagte Djokovic.

Djokovic zeigte sich in der Night-Session im Arthur Ashe Stadium zunächst ungewohnt fehleranfällig, Djere, Nummer 38 der Welt, spielte von Beginn an frech und hochkonzentriert. Schon im ersten Satz schüttelte Djokovic immer wieder ungläubig den Kopf, nach dem zweiten Satz ging der "Djoker" für eine lange Auszeit in die Kabine - um kam im dritten Satz wie verwandelt zurück.

Djokovic fand plötzlich zu seinem Spiel, pushte sich, jubelte lautstark. Er dominierte nun und zwang Djere, dem zunehmend die Kraft ausging, in den fünften Satz. Um 1:32 Uhr Ortszeit machte der Superstar dann den Einzug in die nächste Runde perfekt.