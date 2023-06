Unlesbare Schrift, Abkürzungen und eine Diagnose voller Fremdwörter: Viele Patienten scheinen nach dem Arztbesuch nicht wirklich schlauer zu sein. Die Ärzte erklären die Diagnose im Fachchinesisch und mit vielen unbekannten Phrasen. Folglich verstehen die Patienten nur Bahnhof. Wir haben die wichtigsten Fachbegriffe und Abkürzungen zusammengestellt.

Die wichtigsten Arztabkürzungen von A bis Z

ABR: akute Belastungsreaktion ADHS: Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätssyndrom ADS: bedeutet u.a. Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ak.: akut akutes Koronarereignis: Herzinfarkt allerg.: allergisch ALS: Amyotrophe Lateralsklerose Amb: ambulant anat.: anatomisch ante: davor anti: dagegen art.: arteriell Arthritis: Gelenk ist entzündet Arthros: Gelenk Arthrose: Gelenk ist abgenutzt Äthylismus / C-2-Abusus: Alkoholmissbrauch AU: Arbeitsunfähig bakt.: bakteriell Balneotherapie: externes Pigment, bei dem eine „Balneotherapie“ angeraten sei: Patient ist dreckig und sollte mal wieder baden Bradyphrenie: Verlangsamung der geistigen Funktionen BTM: Betäubungsmittel BtMG: Betäubungsmittelgesetz BU: Berufsunfähig BWS: Brustwirbelsäule C.p.: caput piger (fauler Kopf, Drückeberger) chron.: chronisch CT: Computertomographie DK: Dauerkatheter EKG: Elektrokardiogramm (Herzaktionsstrommessung) Endokriner Pankreas: damit ist die Funktion der Bauchspeicheldrüse als Hormonproduzent gemeint EU: Erwerbsunfähigkeit Exokrinen Pankreas: Verdauungssäfte EZ: Ernährungszustand GA: Gutachten HWS: Halswirbelsäule Hyperthyreose: Schilddrüsenüberfunktion Hypothyreose: Schilddrüsenunterfunktion Hypertonie: hoher Blutdruck Hypotonie: niedriger Blutdruck ICB: intrazerebrale Blutung (Blutung innerhalb des Kopfs/Gehirns) ICH: intrazerebrales Hämatom (Bluterguss innerhalb des Gehirns) Idiopathisch: Arzt hat keine Ahnung, was die Ursache Ihrer Probleme ist IGeL: individuelle Gesundheitsleistung (nicht von der Krankenkasse, sondern vom Patienten selbst zu zahlen) IM: intramuskulär IN: intranasal Insuff: Insuffizienz (Organschwäche) inter: dazwischen intra: innerhalb IU: International Unit (Maß) IV: intravenös KK: Krankenkasse KZG: Kurzzeitgedächtnis LRS: Lese-Rechtschreib-Schwäche LW: Lendenwirbel MDK: medizinischer Dienst der Krankenkassen MER: Muskeleigenreflex Miktionsfrequenz: Arzt möchte wissen, wie oft Sie Wasser lassen müssen NC: Neurochirurgie Ni: Niereninsuffizienz NV: Nierenversagen o.B.: ohne Befund O.S.: Oralsau (Der Patient nimmt es mit der Mundhygiene nicht so genau) oculus dexter (rechtes Auge) os: oculus sinister (linkes Auge) OD: once daily (einmal täglich) PDL: Pflegedienstleistung per os: über den Mund piriformis: birnenförmig RB: Regelblutung RD: Rettungsdienst Reha: Rehabilitation Rhinitis: Entzündung der Nasenschleimhaut Rhinitis: harmloser Schnupfen Rö.: Röntgen RöV: Röntgenverordnung Rp: Rezept RTW: Rettungswagen SHT: Schädel-Hirn-Trauma SSW: Schwangerschaftswoche sub: unterhalb super: oberhalb Tbl.: Tablette TOF: steht sowohl für den Herzfehler Tetralogie of Fallot, als auch für die Tracheo-Oesophageale Fistel (Verbindung zwischen Luft- und Speiseröhre) V.a.: Verdacht auf Vv: Venen WS: Wirbelsäule z.A.: zum Ausschluss ZNS: Zentrales Nervensystem

Patienten sind allerdings nicht allein. Die Arztbriefe nach Klinik-Aufenthalten können auch auf Hausärzte unverständlich wirken. Arztbriefe sollen eigentlich über Zustand und Therapie der Patienten informieren, führen allerdings häufig zu Missverständnissen, wie eine Befragung „Sprache der Arztbriefe“ von Sprachwissenschaftlern der Heinrich-Heine-Universität zeigt, auf die sich die „Stuttgarter Nachrichten“ beziehen.

Zwischen Doppeldeutigkeit und Missverständnissen

Oft seien Entlassungsbriefe unstrukturiert oder missverständlich formuliert, heißt es laut den "Stuttgarter Nachrichten" in der Studie. Schließlich können Abkürzungen auch zwei Bedeutungen haben. Vor allem Fachwörter, die sich ähnlich anhören, würden häufig oft zu Missverständnissen führen. Ein klassisches Beispiel ist Hypertonie, was hoher Blutdruck bedeutet und Hypotonie, was niedriger Blutdruck bedeutet. Wenn die Ärzte ihre Kollegen schon nicht verstehen, wie sollen Patienten dann diese Sprache verstehen?

Arzt-Patienten-Gespräch lässt zu wünschen übrig

Medizinische Fachwörter können den Patienten gefährlich werden können, so Melinda Lyons von der Universität Cambridge. „Gerade in hektischer, lauter Umgebung können die Begriffe von Ärzten wie Patienten falsch verstanden werden und zu folgenschweren Behandlungsfehlern führen“, zitiert die „Süddeutsche Zeitung“ Lyons. Es würde sogar eine Liste mit Wörtern geben, die aufgrund ihrer Gefahr zu Missverständnissen nicht verwendet werden dürfen.

Damit die Fachsprache nicht weiter zu Verwirrung sorgt, haben wir die wichtigsten Abkürzungen und Begriffe zusammengestellt.