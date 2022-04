Köln (SID) - Tennisprofi Tatjana Maria ist erstmals seit fast drei Jahren wieder ins Viertelfinale eines WTA-Turniers eingezogen. Die 34-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich in Bogota in der Runde der letzten 16 überraschend deutlich mit 6:1, 6:4 gegen die an Position drei gesetzte Schwedin Rebecca Peterson durch. Nächste Gegnerin ist Petersons Landsfrau Mirjam Björklund.

Zuletzt war Maria im Juni 2019 beim Turnier im britischen Nottingham in ein Viertelfinale auf der WTA-Tour eingezogen und dort erst in der Runde der letzten Vier gescheitert. Durch den starken Auftritt in Kolumbien steht Maria ab Montag wieder unter den besten 200 Spielerinnen der Welt.