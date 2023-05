Dennis Schröder liegt mit den Los Angeles Lakers in der NBA wieder auf Kurs Halbfinale. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gewann mit seinem Team das dritte Play-off-Viertelfinalspiel gegen Meister Golden State Warriors 127:97, die Lakers gingen in der Best-of-seven-Serie damit 2:1 in Führung. In rund 20 Minuten Spielzeit steuerte Schröder in der eigenen Halle zwölf Punkte und einen Assist bei.

Teamkollege Anthony Davis war mit 25 Punkten erneut bester Scorer seines Teams, NBA-Topscorer LeBron James gelangen nach einigen Anlaufschwierigkeiten 21 Zähler. "Es ist ein Kampf. Zwei Teams, die es wollen, die punkten können und sich in jeder Nacht gegenseitig niederringen können", sagte Davis. Golden

States Superstar Curry (23 Punkte) spielte diesmal nur eine Nebenrolle. Spiel vier findet in der Nacht zu Dienstag erneut in Los Angeles statt.

Wenige Stunden zuvor waren die New York Knicks mit Nationalspieler Isaiah Hartenstein gegen Miami Heat erneut in Rückstand geraten. Die Franchise aus dem Big Apple unterlag in Miami 86:105 und liegt in der Best-of-seven-Serie nun 1:2 zurück. Matchwinner in Südflorida war Heat-Guard Jimmy Butler, der bei seiner Rückkehr nach Sprunggelenksverletzung 28 Punkte auflegte.

Center Hartenstein blieb in knapp 26 Spielminuten ohne Punkt, verbuchte aber immerhin drei Rebounds und zwei Blocks. Spiel vier steigt ebenfalls in Miami in der Nacht zu Dienstag.