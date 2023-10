Die Miami Dolphins sind gerüstet für ihr Frankfurter Football-Abenteuer. Das Team aus Florida besiegte in der NFL die New England Patriots 24:17.

Die Miami Dolphins sind bestens gerüstet für ihr Frankfurter Football-Abenteuer. Das Team aus Florida besiegte in der US-Profiliga NFL auch dank einer historischen Bestmarke ihres Star-Receivers Tyreek Hill die New England Patriots 31:17 und feierte den sechsten Sieg im achten Saisonspiel.

Die Dolphins treffen am 5. November (15.30 Uhr/RTL und DAZN) in Frankfurt im Rahmen der International Series auf Meister Kansas City Chiefs, der am späteren Sonntagabend bei den Denver Broncos zu Gast ist.

Freuen dürfen sich die Fans in Deutschland bei der spektakulären Begegnung auch und vor allem auf Miamis Hill, der gegen New England Pässe für 112 Yards Raumgewinn fing und einen Touchdown erzielte. Damit ist "Cheetah" der erste Spieler in der Geschichte der NFL, der in seinen ersten acht Saisonspielen mehr als 1000 Receiving-Yards verbuchen konnte. Bis Anfang 2022 hatte Hill für die Chiefs gespielt und mit diesen einmal den Super Bowl gewonnen.

Auch die unterlegenen Patriots (2:6 Siege) kommen nach Deutschland. Am 12. November 15.30 Uhr/RTL und DAZN) spielt das einstige Top-Team ebenfalls in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts (3:5), die am Sonntag 27:38 gegen die New Orleans verloren.