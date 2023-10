Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder geht in bestechender Form in die anstehende NBA-Saison.

Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder geht in bestechender Form in die anstehende NBA-Saison. Der Nationalmannschaftskapitän lieferte beim 134:98 (58:52) gegen die Washington Wizards im letzten Vorbereitungsspiel seiner Toronto Raptors sieben Punkte, elf Assists und drei Rebounds ab. Die Kanadier starten am kommenden Donnerstag (1.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves in die neue Spielzeit.

Auch Maximilian Kleber gewann mit den Dallas Mavericks das letzte Testspiel. Der NBA-Champion von 2011 setzte sich ohne Superstar Luka Doncic mit 114:104 (59:52) gegen die Detroit Pistons durch. Kleber, der beim WM-Triumph nicht dabei war, kam auf fünf Punkte und einen Rebound. Dallas trifft zum Auftakt am Donnerstag (3.30 Uhr) auswärts auf die San Antonio Spurs.

Die neue NBA-Saison beginnt in der Nacht zum kommenden Mittwoch. Das Eröffnungsspiel (1.30 Uhr) bestreiten Titelverteidiger Denver Nuggets um Nikola Jokic und die Los Angeles Lakers mit LeBron James.