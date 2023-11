Für Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist es ein Privileg, sich mit den besten Spielern der Welt auf dem Basketballcourt messen zu dürfen. "Es ist nicht normal, in der NBA zu spielen", sagte der deutsche Weltmeister von den Toronto Raptors im ran-Interview, "dass du das als Hobby machen und dabei so viel Geld verdienen kannst, sodass du deiner Familie helfen kannst - etwas Besseres gibt es nicht."

Deshalb gebe es auch keinen Grund "mit Frustration ins Training" zu gehen. "Wir haben den besten Job, den es gibt", so Schröder: "Das muss jeder einfach nur verstehen. Wenn wir das haben und jeder das einfach genießt, dann werden wir auch viel erreichen."

Mit seinen zehn Jahren in der Liga, 2013 begann Schröders NBA-Karriere bei den Atlanta Hawks, liege er "über dem Durchschnitt". Normalerweise seien es nur "drei oder vier Jahre". Und der 30-Jährige hat noch viel vor: "Ich bin auch erst 30. Es ist nicht so, dass ich jetzt schon am Ende meiner Karriere bin."