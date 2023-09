Der US-amerikanische Kleinserienhersteller Czinger denkt über eine weitere Portfolio-Erweiterung nach. Kommen könnte ein Performance-Modell für den On- und Offroad-Betrieb, sprich ein SUV.

Die vom Vater-Sohn-Gespann Kevin und Lukas Czinger gegründete Supersportwagenmanufaktur aus Kalifornien scheint auch dem Thema SUV nicht abgeneigt zu sein. Nach dem Erstlingswerk 21C, einem Supersportwagen, stellte Czinger 2022 in Pebble Beach das Hyper GT-Konzept (siehe Fotoshow) vor.

Der Zweitürer wurde als extrem sportlicher Reisewagen positioniert, ein möglicher Marktstart aber weit in die Zukunft verschoben. Zunächst fokussiert man sich auf die ersten Auslieferungen des C21 Ende 2023.

Sport-SUV in Planung

Im Gespräch mit der britischen Autocar scheint die Zukunftsplanung der Kalifornier aber eine Wendung zu nehmen. Kevin Czinger bestätigte, dass man auch an einem Modell arbeite, das nicht nur auf der Straße eine sportliche Figur macht und brachte dabei den Lamborghini Urus als Inspiration ins Spiel. Ein waschechter Offroader ist also nicht zu erwarten, womöglich eine höhergelegte Ableitung des Hyper GT. Dieser neue SUV soll auch in der Prio-Liste vor den Hyper GT rutschen, als zweites Modell der Marke.

Zum Thema Antrieb lässt sich Czinger wie schon beim Hyper GT keine konkreten Informationen entlocken. Bislang setzt der Sportwagenbauer ausschließlich auf einen selbst entwickelten V8-Hybrid mit bis zu 1.350 PS. Dabei wird der 2,88-Liter-Twin-Turbo-V8 von zwei Elektromaschinen unterstützt.