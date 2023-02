Hochwertiges Gaming-Equipment ist für viele Zocker ein absolutes Muss. Doch ist es immer nötig, eine teure und hochmoderne Gaming-Tastatur zu kaufen? Oder lässt sich auch mit günstigeren Alternativen ein gutes Spielerlebnis generieren? In diesem Artikel zeigen wir Ihnen fünf stichhaltige Argumente auf, die für eine günstige Tastatur sprechen – und warum die meisten Ansprüche eines durchschnittlichen Gamers deswegen trotzdem nicht leiden müssen.

Argument 1: Viele Extras werden gar nicht benötigt

Die meisten Gamer benötigen oft nicht die vielen Extras, die teurere Tastaturen bieten. Hand aufs Herz: Wie viele der als unverzichtbar beschriebenen Gimmicks haben Sie bei Ihrer letzten Tastatur verwendet? Es gibt Tastaturen auf dem Markt, die mit zahlreichen Extra-Funktionen, RGB-Beleuchtung und mechanischen Switches aufwarten. Diese Zusätze sind ohne Zweifel nützlich und können auch ordentlich beeindrucken. Und besonders für Profi-Gamer sind solche Features durchaus sinnvoll - schließlich wird hier auf jedes noch so kleine Detail geachtet und die Ansprüche sind höher als beim "Normalo-Zocker". Doch für den durchschnittlichen Gamer reichen auch günstigere Tastaturen meistens völlig aus.

Argument 2: Auch günstige Modelle bieten nützliche Funktionen

Die wichtigsten Tastatur-Funktionen gibts auch bei günstigen Modellen. Ein angenehmes Tippgefühl sowie eine komfortable Haptik gehören auf jeden Fall dazu. Doch damit muss nicht schon Schluss sein: Vergleichsweise billige Modelle bieten mittlerweile oft die Möglichkeit, die Beleuchtung anzupassen, bestimmte Makros zu definieren oder weitere Extra-Funktionen auszuführen. Zugunsten einiger Funktionen müssen Sie vielleicht auf die eine oder andere Einstellungsmöglichkeit verzichten. Dennoch sollte sich auch im niedrigeren Preissegment stets ein guter Kompromiss finden lassen.

Argument 3: Preis ist kein Synonym für Qualität

Ein hoher Preis führt nicht immer zwangsläufig zu besserer Qualität. Wichtiger als der Preis einer Tastatur ist in erster Linie die Qualität der einzelnen Tasten. Diese sollten einen guten Anschlag haben und nicht zu viel Spiel aufweisen. Auch die Haptik spielt eine Rolle: Manche Gamer bevorzugen weiche, leise Tasten, während andere lieber auf klickende, härtere Switches setzen. Letztendlich ist es eine Frage des persönlichen Geschmacks. Schließlich zählt doch am Ende, wie gut Sie darauf tippen können, anstatt einfach nur um des Prinzips willen eine mechanische Tastatur zu kaufen, die Ihnen im Hinblick auf Tippgefühl etwas weniger gut gefällt. Überlegen Sie sich einfach, wofür Sie die Tastatur hauptsächlich verwenden möchten und testen Sie im Zweifel verschiedene Systeme, bevor Sie sich für eines entscheiden.

Argument 4: Mechanische Switches müssen nicht zwingend teuer sein

Viele Gamer bevorzugen bei der Tastatur das Gefühl und die Akustik von mechanischen Bauteilen. Immer mehr Gaming-Tastaturen auf dem Markt nutzen mechanische Schalter von chinesischen Herstellern wie Outemu, TTC oder Huano. Diese sind nicht nur äußerlich fast baugleich im Vergleich zu den etablierten Schalter-Versionen, sondern auch um einiges günstiger als die teuren Varianten von Cherry MX, Glorious oder Gateron. Dadurch ist es möglich, ein vollmechanisches Keyboard für um die 50 Euro anzubieten, was für Anfänger oder Casual-Gamer vollkommen ausreichend sein kann.

Argument 5: Der Preis entscheidet nicht über Ergonomie

Einer der wichtigsten Faktoren bei der Wahl der Tastatur ist die Ergonomie. Das ist auch kein Wunder: Eine Gaming-Session kann schnell mal mehrere Stunden dauern - daher sollte die Tastatur auch bei längerem Gebrauch angenehm zu bedienen sein. Schmerzen am Handgelenk oder Taubheitsgefühle werden nicht nur als störend empfunden, sondern können sogar langfristig zu gesundheitlichen Schäden führen. Hier können teurere Tastaturen durchaus Vorteile bieten, da sie oft über die Möglichkeit verfügen, sie in verschiedenen Höhen zu verstellen. Ebenso haben die meisten teuren Modelle Handgelenkauflagen, welche die Arme stützen. Allerdings gibt es auch bei günstigen Tastaturen solche ergonomischen Features. Diese sind zwar nicht so ausgefeilt oder robust, aber sie sind vorhanden.

Fazit: Günstige Gaming-Tastaturen können besser sein als ihr Ruf

Bei der Wahl der richtigen Gaming-Tastatur gibt es jede Menge Faktoren abzuwägen. Doch der Preis muss nicht zwingend eine aussagekräftige Komponente darstellen. Letztendlich hängt die Wahl einer Gaming-Tastatur immer von den individuellen Vorlieben und Bedürfnissen ab. Günstige Gaming-Tastaturen können vollkommen ausreichend sein, solange sie ein für Sie gutes Tippgefühl und eine angenehme Haptik verfügen. Natürlich bieten teurere Tastaturen oft zusätzliche Funktionen und Features, die für manche Gamer von Vorteil sein können. Diese sind dabei häufig robuster gebaut sowie hochwertiger ausgeführt. Es ist trotzdem nicht unbedingt nötig, hunderte von Euro auszugeben, um eine Tastatur zu finden, die die gedrückten Tasten zuverlässig ans System überträgt.