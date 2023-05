AVM bietet für seine Router von Fritzbox einen umfangreichen Support an. Allerdings ist nicht immer ersichtlich, wie lange die Leistungen Ihnen noch zur Verfügung stehen.

Der deutsche Hersteller AVM ist den meisten vor allem dank seiner Fritzbox bekannt. Das Berliner Unternehmen gehört zu den größten Anbietern für WLAN-Router. Unter anderem liegt das an der Herstellergarantie und den kostenlosen Firmware-Updates. Während die Herstellergarantie ab dem Zeitpunkt gilt, an dem der Router gekauft wurde, werden die Router und weitere Geräte von AVM mit neuen Firmwares für eine unbestimmte Zeit nach der Markteinführung weiterhin unterstützt. Für Kunden ist es sehr von Vorteil, dass der Support mit der Zeit abnimmt und sich auf wesentliche Sicherheits-Updates fokussiert, anstatt plötzlich gänzlich eingestellt zu werden. Das gilt nicht nur für die Router von AVM, sondern auch für WLAN-Repeater, Powerline-Adapter und Fritz DECT Smart-Home-Geräte. Die Dauer für die Produktunterstützung kann je nach Gerät unterschiedlich sein und folgt dabei keinen Regeln. In diesem Beitrag erfahren Sie, wo Sie herausfinden können, wie lange Ihr Gerät noch unterstützt wird.

Produktunterstützung bei der Fritzbox

Bei den Routern von AVM, besser bekannt unter dem Namen "Fritzbox", beträgt die Herstellergarantie rund fünf Jahre nach dem Kauf des Produktes. Die Fritzbox-Router 7412 und 7312 bilden einige der wenigen Ausnahmen. Ebenso verhält es sich bei der Produktunterstützung der WLAN-Router, welche auf der Linux-basierten Firmware des Herstellers laufen (genannt "FritzOS"). Besitzer einer Fritzbox kommen also noch gut fünf Jahre nach der Markteinführung des Produkts in den Genuss von regelmäßigen Updates. Diese halten die Router nicht nur auf den neuesten Stand, sondern beheben auch Sicherheitsmängel und kleinere Schwächen. Große Sicherheitsupdates gibt es auch für ältere Modelle weit über diesen Zeitraum von fünf Jahren hinaus. Allerdings ist nicht immer klar, für wie lange das der Fall sein wird, da AVM seit dem Beginn des Jahres 2021 nicht mehr seine End-of-Support-Berichte veröffentlicht ("EOS", früher auch als "EOM - End of Maintenance" bezeichnet). In der Regel können sich Besitzer älterer Router jedoch sicher sein, dass die wichtigeren Sicherheitsupdates noch für eine Weile geliefert werden.

Wenn Sie überprüfen wollen, wie lange der Hersteller weiterhin Ihre Fritzbox mit frischen Updates versorgt, dann rufen Sie die Informationen auf der Webseite von AVM zum Status der Produktunterstützung auf. Hier finden Sie auch Router, welche vor mehr als zehn Jahren auf den Markt gekommen sind. Sollten Sie Ihr Modell nicht gleich finden, dann klicken Sie in der Tabelle auf "Weitere Modelle" oder das Plus-Symbol. Sollte sich bei Ihrem Gerät der Eintrag "Persönlicher Support" zeigen, dann müssen Sie direkt nachfragen. Entweder per Telefon oder E-Mail erfahren Sie so, ob der alte Router noch immer mit neuen Updates versorgt wird. Die Wissensdatenbank von AVM kann ebenfalls dabei helfen, bei älteren Routern nach deren Status zu forschen.

Die Fritzbox 7580 etwa ist seit dem Herbst 2016 erhältlich und hat noch im November 2021 ein Update auf FritzOS 7.29 bekommen. Allerdings dürfte das das letzte Softwareupdate gewesen sein, denn der persönliche Support ist laut der AVM-Webseite eingestellt. Etwaige Sicherheitslücken dürften dennoch mit einem Update geschlossen werden. Ein anderes Beispiel wäre die Fritzbox 7490, welche im Frühjahr 2013 auf den Markt kam. Diese erhält laut der Webseite weiterhin einen persönlichen Support. Zudem gibt es Informationen, dass sie bald auf das Betriebssystem FritzOS 7.51 geupdatet werden soll, da die Beta-Version des Updates bereits verfügbar ist.

WLAN-Repeater Updates

Die Herstellergarantie von fünf Jahren gilt ebenfalls für die WLAN-Repeater nach dem Kauf. Ebenso verhält es sich für die Produktunterstützung nach der Markteinführung, wobei der "Persönliche Support" und weitere Sicherheits-Updates auch einige Jahre darüber hinaus gehen kann. Auch dazu hat AVM eine Webseite zum Status der Produktunterstützung von Repeatern. Um ein Beispiel zu nennen: Das Modell 1750E ist im Jahr 2014 auf den Markt gekommen, bekommt laut der Webseite jedoch keine Updates mehr. Der Repeater 2400, welcher 2019 erschien, wird demnächst jedoch auf FritzOS 7.50 geupdatet.

Unterstützung für Fritz Powerline

Mithilfe eines Powerline-Adapters lässt sich die Stromleitung anzapfen, damit diese als Netzwerkkabel verwendet werden kann und somit weitere Geräte mit dem Internet verbindet. Die Herstellergarantie für diese Geräte liegt nur bei zwei Jahren. Die Dauer der Produktunterstützung kann variieren. Auch hierfür hat AVM eine Webseite eingerichtet, auf der sich die Produktunterstützung nachprüfen lässt. Die bislang einzig eingestellten Modelle sind die Powerline-Adapter 530E und 546E. Die restlichen Geräte verfügen bislang noch über den "Persönlichen Support". Einige von ihnen, wie die 1260 und 1260E, bekommen weiterhin Firmware-Updates.

Produktunterstützung für Fritz DECT

Seit einigen Jahren bietet AVM auch Geräte für den Smart-Home-Bereich an. Die Basisstation Fritz DECT dient dabei als Steuerzentrale, welche mit anderen Fritz-Geräten kommuniziert. Für diese Vorgänge setzt die Basisstation auf das DECT-Protokoll. Dieses Protokoll wird normalerweise für Schnurlostelefone genutzt. Die Herstellergarantie von AVM beläuft sich bei diesen Geräten ebenfalls auf zwei Jahre. Sobald es neue Firmware-Updates gibt, werden diese automatisch durch die Fritzbox heruntergeladen. Auf der Webseite von AVM lässt sich erkennen, dass der "Persönliche Support" nur für den Heizungsregler DECT 300 abgelaufen ist. Seine Nachfolgermodelle DECT 301 und DECT 302 erhalten noch immer regelmäßige Updates.

Fritz Fon Support

Verschiedene Modelle von Schnurlostelefonen gehören schon seit vielen Jahren zum Programm von Fritz. Diese verwenden zusammen mit den Smart-Home-Geräten das DECT-Protokoll und werden über die integrierte Basisstation angeschlossen. Ähnlich wie die zuvor beschriebenen Modelle verfügen auch die Schnurlostelefone Fritz Fon nur über eine Herstellergarantie von zwei Jahren. Auf der AVM-Statuswebseite finden sich bislang nur sechs Geräte. Zwei davon, das C3 und das MT-F, erhalten bereits keinen "Persönlichen Support" mehr. Dafür kamen im Januar 2023 neue Updates für die Modelle C4, C5 und C6 von AVM heraus, welche diese Geräte mit neuer Firmware ausstatteten.

Zusammenfassung

Die Herstellergarantie von fünf Jahren für Fritzbox-Router und WLAN-Repeater dürfte einer der Gründe für die Beliebtheit der AVM-Produkte darstellen. Eine solche Garantie ist nicht bei jedem Hersteller zu finden. Zudem unterstützt AVM seine Produktauswahl für viele Jahre mit neuen Updates, neuen Funktionen und verbesserter Sicherheit. Selbst Geräte, welche keine regelmäßigen Updates mehr bekommen und auf einer älteren Firmware-Version verbleiben, bekommen dennoch hin und wieder ein Sicherheits-Update verpasst. Jedoch werden die Produkte nicht bis in alle Ewigkeit unterstützt, auch wenn es häufig länger ist, als viele erwarten dürften. Welche Modelle noch weiterhin Updates erhalten und um welche Art von Updates es sich dabei handelt, das lässt sich auf der Webseite von AVM einsehen. Zuweilen steht nur noch ein sogenannter "Persönlicher Support" zur Verfügung, bei dem Sie sich direkt per E-Mail oder Telefon an den Hersteller wenden können.