Schlechter Geschmack zum Lachen und Staunen

Über Geschmack lässt sich zwar streiten. Doch manche Designs sind einfach frappierend hässlich. Was ihren Schöpfern zwar offenbar nicht unbedingt auffällt, dafür aber den mittlerweile rund 760.000 Followern des Instagram-Accounts "UglyDesign" umso mehr.

Die große Anzahl der Fans, die sich regelmäßig die Entgleisungen ansehen, die sich diverse kreative (kann man das bei so viel Hässlichkeit noch so nennen?) Köpfe ausgedacht haben, kommt nicht von ungefähr. Denn all die wirklich gar nicht schönen Dinge, die der Account sammelt, sind immerhin in einem ziemlich gut: den Betrachter zu unterhalten, zum Lachen und Staunen zu bringen. Immer wenn man denkt, noch mehr schlechten Geschmack kann es im Design nicht geben, kommt nämlich garantiert eine mindestens ebenso hässliche Kreation daher.

Skurrile Designs sind überall – vor allem auf dem stillen Örtchen

Sébastien Mathys und Jonas Nyffenegger haben mit "UglyDesign" in jedem Fall eine wahre Fundgrube für alle ins Leben gerufen, die gern abwechselnd staunen und lachen sowie Spaß daran haben, von immer neuen bizarren Kreationen überrascht zu werden. Da ist zum Beispiel die Schokolade, die exakt wie ein Anus geformt ist. Oder die Fingernägel, auf denen ernsthaft das Ultraschallbild eines Fötus zu sehen ist. Ganz zu schweigen von Duschen, in denen statt Armaturen Brüste zu betätigen sind oder Vorhängen in Klopapier-Optik.

Ein besonderer Garant für schlechte Designs ist außerdem das stille Örtchen: Ob als Totenkopf mit glühenden Augen, mit auf dem Toilettensitz integrierter Puppe oder so durchsichtig, dass man jedes Geschäft mit 360-Grad-Ansicht begutachten kann – es gibt nichts, was es nicht gibt. Und auch wenn die Kreationen an sich noch so geschmacklos bleiben, im Grunde kann man beim Durchstöbern von "UglyDesign" nur zu dem Schluss kommen, dass hässlich auch ziemlich schön ist – jedenfalls für die persönliche Zerstreuung.