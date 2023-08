Windows 11 müssen Sie nicht zwingend installieren, um das Betriebssystem zu starten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Kunststück mit Live11 schaffen.

Was ist Live11?

NTDEV ist ein Entwickler, der unter anderem Tiny11 bereitgestellt hat: eine Variante von Windows 11, die um zahlreiche Features gekürzt wurde. Jetzt hat NTDEV noch einmal Hand angelegt und Live11 präsentiert. Diese Live-Variante von Windows 11 startet, ohne dass Sie das Betriebssystem auf einer Festplatte installieren müssen. Der Start erfolgt stattdessen von einer DVD, die Sie selbst erstellen können.

Dieses Prinzip ist von zahlreichen Linux-Distributionen bekannt, die ähnliche Systeme verwenden, um das Betriebssystem live zu starten. Die Vorteile liegen auf der Hand: So können Sie ein neues Betriebssystem einfach nur testen, ohne es aufwendig installieren zu müssen. Ebenso können Sie es für die Fehlersuche verwenden, falls Ihr eigentlich installiertes OS aus irgendeinem Grund nicht mehr startet.

Live11 stellt diese Möglichkeiten nun für Windows 11 bereit (und ist völlig legal).

Was brauche ich?

Windows 11 wird in der Live11-Variante komplett in den Arbeitsspeicher geladen. Entsprechend muss dieser ordentlich dimensioniert sein, NTDEV empfiehlt mindestens 8 GB. Mehr sollte helfen, damit Sie auf der sicheren Seite sind.

Insgesamt ist das Image von Live11 etwa 4 GB groß und basiert zu großen Teilen auf den Daten, die bereits in Tiny11 vorhanden waren. In diesem Fall ist die Größe bedeutend, denn auf eine normale DVD passen 4,7 GB Daten. Ein Browser ist ebenfalls vorinstalliert, dafür kommt Firefox zum Einsatz. Nach dem Start können Sie also wählen, ob Sie mit Firefox oder Microsoft Edge im Internet unterwegs sein möchten.

Was funktioniert nicht?

Ein Projekt dieser Größenordnung kann nicht von einem einzigen Entwickler auf Fehler untersucht werden. Es kann daher gut sein, dass Sie auf Fehler stoßen, die im normalen Betrieb von Windows 11 nicht auftauchen. Daher weist NTDEV auch darauf hin, dass Live11 nur experimentell vorliegt. Booten kann das System zum Beispiel nur auf Geräten mit BIOS und Master Boot Record - UEFI-Geräte sind also außen vor. Auch VMs von VirtualBox funktionieren nicht, während VMware sehr wohl unterstützt wird.