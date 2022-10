Neues iPhone in vier verschiedenen Versionen

Viele iPhone-Nutzer haben lange auf diesen Moment gewartet: Am 7. September präsentierte Apple die neue iPhone-Generation - das iPhone 14. Die neueste Ausführung ist jedoch in vier verschiedenen Versionen erhältlich: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Deshalb stellt sich nicht nur die Frage, welche Verbesserungen die neuen Geräte im Vergleich zur Vorgängerversion - dem iPhone 13 - bieten, sondern auch, welche Neuerungen die einzelnen Versionen auszeichnen und wie sie sich untereinander unterscheiden.

Standard-Ausführung und Pro-Ausführung - jeweils in zwei Größen erhältlich

Die meisten iPhone-Nutzer kennen zwar bereits die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen. Dennoch ist es als Einstieg sinnvoll, diese nochmals kurz aufzuführen. Zum einen gibt es die Standard-Versionen. Bei der neuesten Generation handelt es sich dabei um das iPhone 14 und um das iPhone 14 Plus. Diese sind technisch und hinsichtlich der Ausstattung praktisch identisch. Der Unterschied besteht in der Größe. Das iPhone 14 hat ein Display mit 6,1 Zoll, das iPhone 14 Plus hingegen mit 6,7 Zoll. Darüber hinaus hat das größere Modell eine etwas höhere Akkulaufzeit, was eine längere Video- und Audiowiedergabe ermöglicht. Weitere Unterschiede gibt es hingegen nicht. Der Einstiegspreis für das iPhone 14 liegt bei 999 Euro und für das iPhone Plus bei 1.149 Euro.

Die Pro-Ausführungen zeichnen sich hingegen durch eine höherwertige Technik und durch eine bessere Ausstattung aus. Auf diese Details werden wir anschließend noch genauer eingehen. Die Versionen iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max unterscheiden sich wieder hinsichtlich der Größe - diese liegt wie bei der Standardausführung bei 6,1 Zoll beziehungsweise bei 6,7 Zoll. Auch bei der Akkuleistung gibt es einige Unterschiede. Der Preis für die günstigste Version liegt beim iPhone 14 Pro bei 1.299 Euro und beim iPhone Pro Max bei 1.499 Euro.

Sie sehen, dass das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus sowie das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max aus technischer Sicht jeweils fast identisch sind. Deshalb werden wir hier die beiden Standard-Modelle mit den beiden Pro-Modellen vergleichen, ohne die genauen Unterschiede zwischen allen vier Versionen herauszuarbeiten.

Die Standard-Modelle für das iPhone 14: Nur wenige Unterschiede zur Vorgängerversion

Bei der Betrachtung der technischen Details der Standard-Versionen für das iPhone 14 kommt es zu einer kleinen Überraschung. Apple hat hierbei darauf verzichten, die neuen Modelle auch mit einem neuen Prozessor auszustatten. Sie verwenden genau wie das iPhone 13 den Chip A15 Bionic. Auch die Bildwiederholungsrate bleibt bei 60 Hertz. Die Kamera bietet nach wie vor 12 Megapixel, sodass es auch in diesem Bereich zu keiner Verbesserung gekommen ist.

Eine der wichtigsten Neuerungen stellt die Satelliten-Funktion dar. Dieses ermöglicht es, auch dann eine Verbindung aufzubauen, wenn kein Mobilfunknetz zur Verfügung steht - über Satellit. Allerdings gibt es dabei einen großen Haken: Diese Funktion steht zumindest bislang nur in den USA und in Kanada zur Verfügung. Nutzer aus Deutschland haben davon keinen Vorteil. Außerdem hat Apple die Akkulaufzeit etwas verlängert. Obwohl die Kamera nach wie vor mit 12 MP arbeitet, kommt es hierbei dennoch zu einer gewissen Verbesserung. Apple hat für das neue Modell die Photonic Engine entwickelt. Diese verbessert die Bildqualität insbesondere bei Aufnahmen, bei denen die Lichtverhältnisse nicht optimal sind. Praktisch ist auch die Crash Detection, die der Hersteller in die neuen Modelle integriert hat. Diese erhöht Ihre Sicherheit. Die Funktion wertet die Beschleunigungsdaten der Sensoren des Geräts aus und kann auf diese Weise einen Unfall registrieren. Sollten Sie verunglücken, setzt das Gerät automatisch einen Notruf ab und sorgt damit für schnelle Hilfe. Zudem unterstützt die neue Generation den neuesten Bluetooth-Standard 5.3 - wobei das für die meisten Anwender wohl kaum Auswirkungen hat.

Wenn man die Neuerungen in ihrer Gesamtheit betrachtet, stellt man fest, dass diese bei der Standard-Ausführung nicht allzu umfangreich ausgefallen sind. Die Unterschiede zum iPhone 13 sind hierbei nur minimal. Da die Vorgängerversion mittlerweile wesentlich günstiger erhältlich ist, stellt sich die Frage, ob diese neuen Funktionen die Mehrkosten tatsächlich rechtfertigen.

Interessante Neuerungen bei den Pro-Modellen

Während die Standard-Modelle nur vergleichsweise wenige Verbesserungen gegenüber dem iPhone 13 bieten, sieht dies bei den Pro-Modellen ganz anders aus. Dabei profitieren Sie von allen bereits bei den Standard-Ausführungen genannten Neuerungen - und es kommen viele weitere hinzu.

Während Apple bei den Standard-Versionen den bisherigen Chip auch weiterhin verwendet, sind die Pro-Ausführungen mit dem neuen Chip A16 Bionic ausgestattet. Dieser bietet eine verbesserte Leistung. Auch die Kamera ist deutlich besser als bei der Vorgängerversion. Diese bietet nun 48 MP. Gerade bei schlechten Lichtverhältnissen erzeugt sie wesentlich bessere Aufnahmen als bisher. Darüber hinaus hat Apple eine optische Bildstabilisierung überarbeitet und einige weitere Verbesserungen umgesetzt. All das führt dazu, dass Sie mit dem iPhone 14 Pro noch ansprechendere Aufnahmen machen können.

Auch hinsichtlich der Bedienung hat sich einiges getan. Das neue iPhone 14 bietet in den Pro-Versionen die Always-On-Funktion. Das bedeutet, dass Sie die wichtigsten Informationen - beispielsweise die Uhrzeit und Details zu verpassten Anrufen oder eingegangenen Nachrichten - direkt auf dem Display erkennen, auch wenn Sie dieses nicht aktiviert haben. Daher profitieren Sie von einer besonders praktischen Bedienung.

Bei früheren iPhones findet sich am oberen Rand eine kleine Aussparung, die als Notch bezeichnet wird. Darin befinden sich beispielsweise die Kamera und der Lautsprecher. Allerdings wirkt diese Aussparung etwas störend - insbesondere bei der Darstellung von Fotos und Videos. Die Standard-Ausführungen des neuen iPhones verwenden diesen Aussparung - genauso wie die Vorgängerversion. Für die neuesten Pro-Ausführungen hat Apple jedoch eine neue Technologie entwickelt. Diese trägt den Namen Dynamic Island. Dabei sind die entsprechenden Bauteile besser in das Display integriert, sodass sie wesentlich weniger stören. Außerdem ist dieser Bereich interaktiv. So passt er sich selbstständig an die Anwendungen an, die Sie mit dem Smartphone durchführen.

Darüber hinaus hat Apple die Bildwiederholungsrate erhöht. Diese beträgt beim iPhone 14 Pro und beim iPhone 14 Pro Max nun 120 Hertz. Das führt zu einer höheren Bildqualität und flüssigerem Bildlauf. Zudem hat sich auch die Helligkeit des Bildschirms verbessert. Sie liegt jetzt bei bis zu 2000 Nits. So sind die Inhalte auch bei starker Helligkeit optimal sichtbar.

Fazit: Nur die Pro-Ausführungen bieten umfassende Vorteile

Die Vorstellung der neuen iPhones hat gezeigt, dass die Neuerungen bei den Standard-Ausführungen nur relativ gering ausgefallen sind. Sowohl der Chip als auch die Kamera sind die gleichen wie beim Vorgänger-Modell. Deshalb stellt sich die Frage, wodurch der wesentlich höhere Preis gegenüber dem iPhone 13 überhaupt gerechtfertigt ist.

Anders stellt sich die Lage hingegen bei den Pro-Modellen dar. Diese sind mit einem neuen Chip ausgestattet und auch die Kamera ist wesentlich besser als beim iPhone 13 Pro. Hinzu kommen einige praktische Funktionen - wie etwa Always-On und Dynamic Island sowie einige weitere Verbesserungen. Das bedeutet, dass Sie im Vergleich zum iPhone 13 Pro von einigen wichtigen Neuerungen profitieren.