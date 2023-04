Das Pixel 7 Pro von Google ist das aktuelle Top-Modell des Unternehmens und wird zu einem Preis von 899 Euro angeboten. Im Vergleich dazu ist das Galaxy S22 Ultra von Samsung mit einem Preis von 1.249 Euro deutlich teurer. Doch was sind die Unterschiede zwischen den beiden Geräten? Bietet das S22 Ultra mehr als das Pixel 7 Pro, oder kann das Pixel 7 Pro mit seinen Funktionen und seinem günstigeren Preis überzeugen? Im Folgenden finden Sie einen Vergleich der beiden Smartphones.

Die Marken im Vergleich

Samsung ist mit einem Marktanteil von 39 Prozent die am meisten genutzte Smartphone-Marke in Deutschland. Im Vergleich dazu hat Google einen Marktanteil von nur zwei Prozent. Allerdings könnte dies auch daran liegen, dass Samsung bereits seit längerer Zeit auf dem Markt aktiv ist und eine breite Palette an Modellen anbietet. Zudem ist Samsung vielen Nutzern auch aus anderen Produktkategorien bekannt, während Google hauptsächlich als Suchmaschinenbetreiber wahrgenommen wird. Google bringt außerdem im Vergleich zu Samsung deutlich weniger Smartphone-Modelle pro Jahr auf den Markt und ist in dieser Hinsicht eher mit Apple zu vergleichen.

Design und Display unter der Lupe

Die beiden Smartphones verfolgen ein sehr unterschiedliches Design. Samsung hat sich von dem Kamerabuckel auf der Rückseite verabschiedet und die Kameras einzeln im Gehäuse platziert, was sehr elegant und sauber wirkt. Das Pixel 7 Pro hingegen behält die horizontale Anordnung der Kamera bei und platziert den Kamerabuckel im oberen Drittel des Gehäuses von links nach rechts.

In Bezug auf das Design ist das Galaxy S22 Ultra sehr kantig, während das Pixel 7 Pro an den Ecken etwas abgerundet ist. Die Größe der beiden Geräte unterscheidet sich kaum voneinander, wobei das Galaxy S22 Ultra minimal breiter und höher ist als das Pixel 7 Pro, obwohl es noch den S Pen im Gehäuse unterbringt.

Beide Smartphones sind recht schwer, wobei das Galaxy S22 Ultra mit 228 g etwas schwerer als das Pixel 7 Pro mit 212 g ist. Obwohl das Gewicht in der Praxis spürbar ist, sind die Geräte gut ausbalanciert, so dass sie angenehm in der Hand liegen. Bei längerem Gebrauch, z.B. beim abendlichen Scrollen durch Instagram oder TikTok, kann das Gewicht jedoch störend sein.

Die Display-Qualität ist bei beiden Smartphones auf einem hohen Niveau. Samsung ist bekannt für seine erstklassigen Displays, die auch von anderen Herstellern wie Apple und Google verwendet werden. Das Galaxy S22 Ultra und das Pixel 7 Pro bieten beide eine hervorragende Helligkeit, beeindruckende Schwarzwerte und gute Farben. Beide Handys haben eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz und WQHD+ Auflösung, was zu einer extrem scharfen Darstellung von Inhalten führt.

Bei einem direkten Vergleich fällt auf, dass das Display des S22 Ultra standardmäßig einen bläulicheren Ton aufweist. Allerdings kann dieser durch Anpassungen des Weißabgleichs in den Einstellungen des Handys angepasst werden, um eine angenehmere Darstellung zu erreichen. Das Display des Pixel 7 Pro ist etwas heller und zeigt unserer Meinung nach schönere Farben.

Die Sicherheit im Fokus

Beide Smartphones bieten sowohl Gesichtserkennung als auch einen Fingerabdruckscanner unter dem Display-Glas. Samsung nutzt einen Ultraschall-Sensor, während Google auf einen optischen Scanner setzt. Obwohl das Galaxy S22 Ultra schneller entsperrt als das Pixel 7 Pro, hat letzteres im Vergleich zum Vorgänger Pixel 6 Pro eine verbesserte Erkennungsgeschwindigkeit. Neben der Entsperrung können Nutzer auch den Fingerabdruckscanner für eine sichere biometrische Authentifizierung verwenden, um z.B. das Eingeben eines Passworts bei Banking-Apps zu vermeiden.

Performance im Vergleich

Ohne Umschweife: Das Exynos 2200 des Galaxy S22 Ultra ist deutlich leistungsstärker als Googles eigener Tensor-Chip G2, welcher jedoch auf künstliche Intelligenz und clevere, computergestützte Fotografie fokussiert ist und nicht auf maximale Performance. Das Motto lautet "work smart, not hard". Obwohl der Chip von Google auf dem Papier hinter dem der Konkurrenz zurückbleibt, bemerken wir in der Praxis keine schwächere Performance, nicht einmal beim Multitasking. Das Gerät arbeitet schnell und zuverlässig, genauso wie das S22 Ultra.

Vergleich der Software

Im Bereich der Software gibt es einige Unterschiede zwischen dem Pixel 7 Pro von Google und dem Galaxy S22 Ultra von Samsung. Obwohl das Pixel von Google stammt, erhält es nicht automatisch die meisten großen Android-Updates. Samsung garantiert hingegen vier Updates, während das Pixel 7 Pro drei Jahre lang unterstützt wird. Da das Pixel 7 Pro jedoch mit Android 13 auf den Markt kam, werden beide Modelle voraussichtlich Android 16 erhalten.

Darüber hinaus bietet das Pixel 7 Pro einige exklusive Funktionen, wie beispielsweise die Möglichkeit, unscharfe Bilder zu schärfen, Sprachnachrichten in Text umzuwandeln, Live-Übersetzungen und eine verbesserte Spracherkennungsfunktion.

Die Nutzeroberfläche des Samsung Galaxy S22 Ultra, genannt OneUI, bietet einige Funktionen, die über das normale Android hinausgehen. Hierzu gehört Bixby, der eigene Sprachassistent von Samsung, der allerdings nicht so stark ist wie der Google Assistant. Besonders hervorzuheben sind die S-Pen-Funktionen, die exklusiv für die Ultra-Modelle zur Verfügung stehen, nachdem Samsung die Note-Reihe eingestellt und den S Pen in die Geräte integriert hat.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist die DeX-Funktion von Samsung. Hierbei wird das Galaxy S22 Ultra an einen Monitor angeschlossen und es erscheint eine spezielle Desktop-Oberfläche, die an die Arbeit mit einem Windows- oder Mac-Rechner erinnert. Der Prozessor des S22 Ultra bietet genug Leistung, um Dokumente zu bearbeiten, Fotos zu retuschieren und mehrere Browser-Tabs zu nutzen.

Die Kamera

Das Galaxy S22 Ultra verfügt über eine Hauptkamera mit einer Auflösung von 108 Megapixeln sowie zwei weitere Kameras mit 20 Megapixeln für den Zoom und eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln. Das Pixel 7 Pro bietet eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 48-Megapixel-Kamera mit Zoom und eine Ultraweitwinkelkamera mit einer Auflösung von 12 Megapixeln.

Basierend auf unserem Test haben wir festgestellt, dass Fotos, die mit dem Pixel 7 Pro aufgenommen wurden, einen etwas realistischeren Farb- und Dynamikumfang aufweisen und nicht so stark scharfgezeichnet sind wie beim S22 Ultra. Darüber hinaus kann das Pixel 7 Pro auch weiter entfernte Details besser einfangen. Im Gegensatz dazu bietet das S22 Ultra insgesamt vier Kameras auf der Rückseite, einschließlich einer 108-Megapixel-Hauptkamera, einer 20-Megapixel-Kamera mit Zoom und einer Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln. Samsung setzt auf einen 10-fachen optischen Zoom und einen 100-fach digitalen Zoom. Das Pixel 7 Pro hingegen hat einen 5-fachen optischen Zoom und kann bis zu 30-fach digital vergrößern. Um eine hohe Qualität bis zur 5-fachen Vergrößerung zu erzielen, kombiniert Google die Bildinformationen aus der Hauptkamera und der Zoom-Kamera. Das Pixel 7 Pro bietet auch hier bessere Details und naturgetreuere Farben.

Das Galaxy S22 Ultra verfügt über einen 5-fachen und 10-fachen Zoom, und auch hier sind die Bildergebnisse von guter Qualität.

Laufzeit und Aufladung des Akkus

Beide Smartphones haben einen 5.000 mAh Akku. Samsungs Galaxy S22 Ultra bietet jedoch eine schnellere Ladezeit dank eines Netzadapters mit 45 Watt, während das Pixel 7 Pro nur einen Adapter mit 30 Watt unterstützt. Allerdings sollte man beachten, dass das S22 Ultra im Vergleich zu anderen Handys wie beispielsweise aktuellen OnePlus-Modellen immer noch langsam ist, da es etwa 65 Minuten zum Aufladen benötigt. Das Pixel 7 Pro braucht rund 40 Minuten länger, und es wird dabei auch wärmer als das S22 Ultra.

Obwohl die Akkus beider Smartphones die gleiche Kapazität haben, scheint das S22 Ultra mehr Energie zu verbrauchen. Wir konnten mit dem Pixel 7 Pro eine Laufzeit von rund 1,5 Tagen erreichen, während das S22 Ultra in der Regel zwischen 1 und 1,5 Tagen durchhält, bevor es wieder aufgeladen werden muss.

Unsere Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Handys auf einem ähnlichen Niveau in Bezug auf Akkulaufzeit, Leistung, Display und Kamera liegen, wobei das Pixel 7 Pro intelligentere Funktionen und eine starke Kamera bietet, während das Galaxy S22 Ultra mit seiner brachialen Leistung und dem S-Pen punktet. Die Entscheidung hängt also davon ab, ob man den S-Pen und seine Multitasking-Fähigkeiten benötigt oder ob man sich eher für die intelligenten Funktionen und die Kamera des Pixel 7 Pro interessiert.