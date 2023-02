Umfragen sparen Zeit - jetzt auch in WhatsApp-Gruppen

Millionen von Menschen tauschen sich in Gruppenchats beim Messenger WhatsApp aus. Oft geht es dabei darum, einen Termin für ein Treffen zu finden, an dem möglichst viele Gruppenteilnehmer Zeit haben. Besonders bei großen Gruppen wird es aber schnell unübersichtlich, wenn jede(r) seine Terminvorschläge einfach postet. Abhilfe schaffen hier Umfragen. Bisher war es dafür jedoch nötig, auf externe Lösungen wie Doodle zurückzugreifen. Doch jetzt bietet WhatsApp auch eine interne Lösung an.

Der Weg zur Umfrage unter WhatsApp

Die Umfragefunktion lässt sich nicht nur bei Gruppen, sondern auch in Chats mit mindestens zwei Teilnehmern nutzen. Entscheidende Vorteile bietet das Feature aber besonders bei Gruppen mit vielen Mitgliedern. WhatsApp offeriert die neue Funktion sowohl für Endgeräte mit Android als auch für solche mit iOS. Der Weg zur Umfrage unterscheidet sich bei beiden Betriebssystemen nur marginal. So finden Android-User das Feature, indem sie auf die Büroklammer an der rechten Seite des Eingabefensters klicken. Danach erscheinen mehrere Auswahlmöglichkeiten, zu denen auch das Feature "Umfrage" gehört. Apple-Nutzer müssen hingegen das "+"-Icon auswählen. Dieses befindet sich links am unteren Rand von WhatsApp.

Eine Umfrage unter WhatsApp erstellen

Nun können User bei "Frage" ein beliebiges Umfragethema eingeben. Danach erfolgt die Festlegung der zur Wahl stehenden Antwortoptionen. Praktisch: Die Reihenfolge der Antwortmöglichkeiten lässt sich bei Bedarf verändern. Ein Klick auf "Senden" beendet den Erstellungsprozess. Jetzt ist die Umfrage für alle an der Gruppe teilnehmenden Personen sichtbar und jede(r) kann eine oder mehrere Optionen wählen. Zudem erscheint das Abstimmungsergebnis sowie die Anzahl der teilgenommenen Gruppenmitglieder.

Das neue Feature lässt sich vielseitig nutzen

Durch die neue Umfragefunktion lassen sich aber nicht nur Termine effizient finden. Es sind auch noch viele andere Arten von Abstimmungen möglich. So lässt sich etwa der beliebteste Ort für den nächsten Restaurantbesuch schnell ermitteln. Auch der passende Kinofilm für die Gruppenmitglieder ist so nur wenige Klicks entfernt. Dank des neuen Features müssen die Gruppenmitglieder für alle diese Abstimmungen WhatsApp nicht mehr verlassen.

