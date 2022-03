Document Metadata Cleaner Dokumente erhalten in der Regel zahlreiche Informationen über den Ersteller und Bearbeitungen. Mit dem Document Metadata Cleaner können Sie aus Office-Dokumenten die entsprechenden Meta-Tags tilgen und so Ihre Anonymität schützen. Zum Download

Exif Reader./strong> In Bilddateien sind zahlreiche Informationen enthalten. Mit dem Exif-Reader können Sie zahlreiche dieser Meta-Daten auslesen lassen. Dazu zählen etwa GPS-Informationen und das verwendete Kameramodell. Zum Download

GPS TrackMaker Free GPS-Daten ermöglichen interessante Rückschlüsse, sind aber zunächst nur abstrakte Zahlen. Der GPS TrackMaker Free veranschaulicht diese und wandelt sie in virtuelle Landkarten um. Dadurch ist das Programm eine hervorragende Ergänzung zum Exif Reader. Zum Download

InSSIDer Bei InSSIDer handelt es sich um eine leistungsfähige Scan-Software. Diese liefert Ihnen ausführliche Informationen über alle WLAN-Netze in der näheren Umgebung. Leider ist das Programm seit dem letzten Update nicht mehr kostenlos. Zum Download

PcwGoogleHacks Mit pcwGoogleHacks können Sie im Internet nach besonderen Dateien suchen. Weil die Crawler der Suchmaschinen auch vertrauliche Dateien indizieren, stoßen Nutzer dabei immer wieder auf sensible Daten, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Zum Download

Shadow Explorer Ältere Dateiversionen sowie gelöschte Informationen können sehr aufschlussreich sein. Shadow Explorer zeigt diese an und kann sogar Angaben zu überschriebenen Informationen liefern. Zum Download

StreamOut Böse Zeitgenossen können auf Ihre sensiblen Daten nicht zugreifen, wenn sie diese nicht finden. Um das zu gewährleisten, lassen sich mit StreamOut wichtige Dateien in NFTS-Dateien verstecken. Das funktioniert bequem via Drag & Drop. Zum Download

TCPView



Greift jemand heimlich auf Ihren PC oder Ihr Netzwerk zu? Mit TCPView finden Sie es heraus. Das Analyse-Tool zeigt in einer übersichtlichen Liste alle ein- und ausgehenden Verbindungen an und spürt so auch Trojaner auf.



Zum Download