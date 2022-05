Telefonieren oder Benachrichtigungen abrufen - die Apple Watch übernimmt viele tägliche Aufgaben, für die es sonst das iPhone braucht. Nur auf eine eigene App für den beliebten Messenger-Dienst WhatsApp müssen die Smartphone-Nutzer bisher verzichten. Die App lässt sich mittlerweile allerdings mit der Smartwatch koppeln, sodass zumindest die grundlegenden Funktionen zur Verfügung stehen. Per Messenger verschickte Bilder lassen sich beispielsweise auf der Watch ansehen, obwohl sie teilweise sehr verschwommen sind. Außerdem können Sie eingehende Nachrichten lesen. Neue Mitteilungen lassen sich auf dem kleinen Display leider nicht verfassen und auch auf die Einstellungen haben Watch-User keinen Zugriff. Mithilfe der Spracheingabe und einigen anderen Features ist es aber möglich, auf Nachrichten zu antworten.

WhatsApp mit der Smartwatch koppeln

Damit Sie Mitteilungen auf Ihrer Apple Watch empfangen und verschicken können, müssen Sie diese Funktion von Ihrem iPhone aus freigeben. Starten Sie dafür die App "Watch" auf Ihrem Smartphone und sehen Sie unter "Mitteilungen" nach, ob WhatsApp die Berechtigung hat, Push-Nachrichten an die Apple Watch zu senden. Legen Sie den Schalter auf Grün um, um in Zukunft bei jeder neuen WhatsApp-Nachricht über die Watch benachrichtigt zu werden.

Ab watchOS 8 können Sie festlegen, dass Mitteilungen auf der Watch nicht vollständig angezeigt werden. Dieses Feature hilft Ihnen dabei, Ihre Privatsphäre zu schützen, da private Nachrichten durch andere nicht so leicht einsehbar sind. Möchten Sie die Nachrichten dennoch vollständig sehen, dann gehen Sie wie folgt vor: Wechseln Sie über Ihr iPhone in die Watch-App und aktivieren Sie in den Einstellungen unter Mitteilungen "Zum Anzeigen der vollständigen Mitteilung tippen". Von nun an wird auf dem Display der Watch nur der Absender der Nachricht angezeigt - die Mitteilung selbst bleibt verborgen. Mit einem Tippen auf die Uhr klappt die Mitteilung allerdings auf und Sie können sie lesen.

Auf einem Blick: So richten Sie WhatsApp auf der Apple Watch ein

Die Watch-App übers iPhone öffnen In der Menüleiste auf "Meine Watch" tippen Unter "Mitteilungen" bis zu WhatsApp wischen Den Regler neben "WhatsApp" auf grün stellen

Diese Funktionen sind möglich

Auf die Grundfunktionen von WhatsApp-Nachrichten können Sie mit der Apple Watch mühelos zugreifen: Mit einem Wisch nach links löschen Sie unerwünschte Mitteilungen unbeantwortet. Mit einem Tippen oder Wisch nach rechts öffnen Sie die eingegangenen Nachrichten. Optional können Sie sogar alle eingegangenen WhatsApp-Mitteilungen auf einmal löschen - drücken Sie dafür einfach wenige Sekunden auf eine der neuen Nachrichten und sie verschwinden. Ab iOS 15 wird Ihnen bei jeder eingehenden Nachricht außerdem der Name und das Profilbild des Absenders angezeigt. Dadurch sehen Sie mit einem kurzen Blick auf die Apple Watch, von wem die Nachricht stammt.

Nach dem Öffnen einer Nachricht stehen Ihnen diese Antwortmöglichkeiten zur Verfügung:

Eine vorgefertigte Antwort mit der Quick-Reply-Funktion auswählen (zum Beispiel "Hallo!", "Wie geht's", "OK" oder "Ich bin auf dem Weg.")

Emojis versenden

Eine Nachricht per Spracherkennung diktieren

Eine Nachricht Buchstabe für Buchstabe in Handschrift verfassen

Bei der handschriftlichen Nachricht können die Buchstaben nur nacheinander auf das Display geschrieben werden. Ähnlich der Autofill-Funktion auf dem Smartphone erkennt die Watch die Buchstaben in so einem Fall automatisch und wandelt sie in einen fertigen Text um.

Nachrichten diktieren mittels Spracherkennung

Die Spracherkennung hat den entscheidenden Vorteil, dass sich auf diese Weise schnell längere Mitteilungen verschicken lassen. Im Gegensatz zur handschriftlichen Nachricht sparen Sie so bare Zeit. Wichtig: Die Apple Watch muss mit dem Internet verbunden sein, da die Spracherkennung über Apples Servern läuft. Momentan ist die Spracherkennung nur für die englische Sprache verfügbar - das soll sich allerdings mit der neuesten watchOS-Version ändern.

Damit Sie die Spracherkennung nutzen können, starten Sie die Watch-App auf Ihrem iPhone und aktivieren Sie unter "Einstellungen Allgemein" die Diktierfunktion. Sobald mit der neuen watchOS-Version das lokale Diktieren verfügbar ist, lädt die App die Funktion automatisch herunter. Bei der Kommunikation zwischen verschiedensprachigen Kontakten kann die Sprache beim Diktieren der Antwort umgestellt werden. Tippen Sie dafür auf das Mikrofon-Icon und wählen Sie die passende Sprache aus.

Nachrichten eintippen

Mit der neuen Apple Watch Series 7 ist es möglich, Antworten direkt über die sogenannte Wischtastatur des Bildschirms einzutippen. Das einzige Manko: Diese Funktion ist bislang nur in englischer Sprache verfügbar. Grund dafür ist, dass die Tastatur auf der Apple Watch nur in den USA und englischsprachigen Ländern zur Verfügung steht. Wenn Englisch auf Ihrem iPhone als Tastatursprache aktiv ist, können Sie das Feature aber auch hierzulande nutzen. Beachten Sie: Ihre Antworten müssen Sie ebenfalls in Englisch verfassen, da die Wischtastatur im Moment nur englische Wörter erkennt und vervollständigt - das kann sich mit weiteren Updates in den nächsten Monaten ändern. Die Wischtastatur bedienen Sie, indem Sie mit dem Finger in die ungefähre Richtung des gesuchten Buchstabens wischen. Das System interpretiert die Wischgeste automatisch und formt daraus das beabsichtigte Wort.

Das sind die Alternativen

Mit WatchChat 2 finden Sie im Apple Store eine hilfreiche App, mit denen Sie WhatsApp im vollen Umfang auf Ihrer Watch nutzen können. WatchChat ist sogar die erste App, mit der das Senden und Empfangen von WhatsApp-Nachrichten spielend leicht möglich ist. So gehts: Laden Sie sich die App kostenlos aus dem Apple Store runter, öffnen Sie die App auf der Apple Watch und scrollen Sie auf Ihrem iPhone zu "Gerät hinzufügen" unter den Einstellungen für WhatsApp. Auf der Watch erscheint anschließend ein Code. Scannen Sie diesen Code mit Ihrem iPhone und schon stehen Ihnen alle Funktionen offen.

Weitere alternative Apps sind W-Chat für einmalig rund 5 Euro oder das kostenlose Chatifiy.