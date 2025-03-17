Ein Smartphone ist Dir zu klein, ein Laptop passt aber nicht in Deine Tasche? Dann ist eines der aktuell besten erhältlichen Tablets die perfekte Lösung für Dich. Bereits seit mehreren Jahren übertrumpfen sich die verschiedenen Hersteller mit den technischen Raffinessen ihrer Geräte. Doch halten iPad oder Galaxy Tab was sie versprechen? freenet hat die Modelle für Dich unter die Lupe genommen. Erfahre im Folgenden, welche Modelle sich einen Platz in den Top 10 sichern und welches Gerät als bestes Tablet hervorgeht.

Platz 1: Apple iPad Pro (2022)

Der erste Platz in der Kategorie „Bestes Tablet“ geht an das iPad Pro in der sechsten Generation. Das seit 2022 erhältliche Gerät überzeugt ähnlich wie andere Tablets von Apple mit einer rundum gelungenen Performance. Bereits die äußere Erscheinung macht einen guten Eindruck: Das Modell ist in den dezenten Farbtönen Silber oder Space-Grau zu haben und das Gehäuse ist hochwertig verarbeitet. Speicherkapazitäten von mindestens 128 GB bis hin zu zwei TB, ein leistungsstarkes Kamera-Setup sowie ein gestochen scharfes 12,9 Zoll großes Liquid-Retina-XDR-Display ergänzen das Rundum-sorglos-Paket. Pluspunkt: Das Gerät unterstützt den Apple Pencil der zweiten Generation und ist so auch für das Anfertigen von Notizen bei der Arbeit oder Skizzen im künstlerischen Bereich geeignet. Hier das Wichtigste zum iPad Pro im Überblick:

Pro Contra Hochwertiges 12,9-Zoll- Liquid-Retina-XDR-Display Lange Akkuladezeit 8‑Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen Trotz Preis kein Stift oder Keyboard enthalten Farbauswahl: Silber, Space-Grau 128 GB – 2 TB interner Speicher

Platz 2: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Die Silbermedaille für die besten Tablets sichert sich das Galaxy Tab S9, das aktuell leistungsstärkste Samsung-Tablet. Das Gerät kommt mit einem elf Zoll großen OLED-Display mit einer Auflösung von 2.960 x 1.848 Pixeln daher. Das Display ermöglicht es Dir aber nicht nur, Serien oder Filme in gestochen scharfem Bild und brillanten Farben zu schauen: Die Bildwiederholrate von 120 Hertz sorgt für flüssiges Gaming ohne störendes Ruckeln.

Ebenso wie das iPad Pro, lässt sich die Nummer zwei der besten Tablets mit dem sogenannten S-Pen bedienen. Der interne Speicher ist auf maximal 256 GB beschränkt – er lässt sich allerdings mit einer MicroSD bis 1 TB erweitern, um Platz für Deine Fotos und Musik zu schaffen. Bevor Du Dir das Tab S9 kaufst, findest Du nachfolgend die wichtigsten Pro und Contra im Überblick:

Pro Contra Brillantes 14,6-Zoll-OLED-Display mit 2.960 x 1.848 Pixel Akku könnte länger durchhalten Starker Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor Wenig neues nach dem Tab S8 Ultra Farbauswahl: Beige, Graphite S Pen liegt bei

Platz 3: Xiaomi Pad 6

Das Xiaomi Pad 6 bringt alles mit, was Du von einem soliden Midrange-Tablet erwarten kannst. Im Test überzeugt das Android-Modell unter anderem mit einem elf Zoll großen LC-Screen. Dieser erreicht eine hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz und eine Pixeldichte von über 300 ppi. Die Darstellung kann sich somit sehen lassen.

Aber auch bei der Prozessorleistung gibt es wenig zu beanstanden: Der achtkernige Snapdragon 870 von Qualcomm kommt auf eine maximale Taktrate von 3,20 GHz, was zur Folge hat, dass das Gerät jede noch so anspruchsvolle App ruckelfrei ausführt. Ein besonderes Highlight ist der 8.840 mAh starke Akku, der im Vergleich definitiv mit den Geräten von Samsung und Apple mithalten kann. Hier sind für Dich die wichtigsten Fakten zum Xiaomi Pad 6 in der Übersicht:

Pro Contra Helles 11-Zoll-LC-Display mit 2.880 x 1.800 Pixel, 300 ppi Kein Speicherkarten-Slot Bildwiederholrate: 144 Hz Kein Staub- und Wasserschutz Qualcomm Snapdragon 870 Prozessor mit einer Taktrate von 3,20 GHz 8.840 mAh Akku

Platz 4: Apple iPad (2022)

Den vierten Platz der freenet-Tablet-Bestenliste ergattert erneut ein Gerät aus dem Hause Apple. Das iPad (2022) unterscheidet sich schon auf den ersten Blick von der Pro-Variante der Reihe. Kleine Paradiesvögel können sich hier neben einem Silber-Ton für ein sanftes Blau, knalliges Pink oder leuchtendes Gelb entscheiden.

Zusätzlich macht auch das 10,9 Zoll große Liquid-Retina-Display einiges her, das dank seiner hohen Auflösung für ein gestochen scharfes Bild sorgt. Aber auch die inneren Werte des Geräts überzeugen: Der A14 Bionic Chip sorgt für ein flüssiges Usererlebnis und mit der 12-MP-Weitwinkelkamera schießt Du tolle Fotos bei allen Lichtverhältnissen. Das sind die wichtigsten Fakten zum Apple iPad in Kürze:

Pro Contra 10,9-Zoll-Multi-Touch Display mit LED-Hintergrund-Beleuchtung und IPS-Technologie Display könnte farbenfroher sein Helligkeit: 500 Nits Adapter für Apple Pen erforderlich Flotter A14 Bionic Chip Überzeugende Kameras, 4K Videoaufnahmen

Platz 5: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Bereits seit März 2022 ist das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra auf dem Markt. Da das Gerät aber dennoch mit seinen Top-Werten punktet, hat es sich den Platz vier auf der Liste der besten Tablets redlich verdient. Das Modell kommt mit dem Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor mit bis zu 3,2 Ghz daher.

Damit Du zu jeder Zeit Deine schönsten Momente einfangen kannst, bietet Dir das Tab S8 Ultra insgesamt vier Kameras. Auf der Rückseite findet sich neben einer Ultraweitwinkelkamera mit 6 Megapixel auch ein 13-Megapixel-Modul, während die Vorderseite mit zwei 12-Megapixel-Kameras für Weit- und Ultraweitwinkelaufnahmen ausgestattet ist. Mit einer Display-Größe von 14,6-Zoll Zoll hast Du Deine Erinnerungen zudem stets bestens im Blick. Hier die wichtigsten Pro und Contra zum Samsung Galaxy Tab S8 Ultra im Überblick: