Beste Tablets: Top 10 der Alleskönner
freenet stellt Dir die besten Tablets von Samsung, Apple und Co. vor. Wer sichert sich den Titel „Bestes Tablet 2025“?
Ein Smartphone ist Dir zu klein, ein Laptop passt aber nicht in Deine Tasche? Dann ist eines der aktuell besten erhältlichen Tablets die perfekte Lösung für Dich. Bereits seit mehreren Jahren übertrumpfen sich die verschiedenen Hersteller mit den technischen Raffinessen ihrer Geräte. Doch halten iPad oder Galaxy Tab was sie versprechen? freenet hat die Modelle für Dich unter die Lupe genommen. Erfahre im Folgenden, welche Modelle sich einen Platz in den Top 10 sichern und welches Gerät als bestes Tablet hervorgeht.
Der erste Platz in der Kategorie „Bestes Tablet“ geht an das iPad Pro in der sechsten Generation. Das seit 2022 erhältliche Gerät überzeugt ähnlich wie andere Tablets von Apple mit einer rundum gelungenen Performance. Bereits die äußere Erscheinung macht einen guten Eindruck: Das Modell ist in den dezenten Farbtönen Silber oder Space-Grau zu haben und das Gehäuse ist hochwertig verarbeitet. Speicherkapazitäten von mindestens 128 GB bis hin zu zwei TB, ein leistungsstarkes Kamera-Setup sowie ein gestochen scharfes 12,9 Zoll großes Liquid-Retina-XDR-Display ergänzen das Rundum-sorglos-Paket. Pluspunkt: Das Gerät unterstützt den Apple Pencil der zweiten Generation und ist so auch für das Anfertigen von Notizen bei der Arbeit oder Skizzen im künstlerischen Bereich geeignet. Hier das Wichtigste zum iPad Pro im Überblick:
|Pro
|Contra
|Hochwertiges 12,9-Zoll- Liquid-Retina-XDR-Display
|Lange Akkuladezeit
|8‑Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen
|Trotz Preis kein Stift oder Keyboard enthalten
|Farbauswahl: Silber, Space-Grau
|128 GB – 2 TB interner Speicher
Die Silbermedaille für die besten Tablets sichert sich das Galaxy Tab S9, das aktuell leistungsstärkste Samsung-Tablet. Das Gerät kommt mit einem elf Zoll großen OLED-Display mit einer Auflösung von 2.960 x 1.848 Pixeln daher. Das Display ermöglicht es Dir aber nicht nur, Serien oder Filme in gestochen scharfem Bild und brillanten Farben zu schauen: Die Bildwiederholrate von 120 Hertz sorgt für flüssiges Gaming ohne störendes Ruckeln.
Ebenso wie das iPad Pro, lässt sich die Nummer zwei der besten Tablets mit dem sogenannten S-Pen bedienen. Der interne Speicher ist auf maximal 256 GB beschränkt – er lässt sich allerdings mit einer MicroSD bis 1 TB erweitern, um Platz für Deine Fotos und Musik zu schaffen. Bevor Du Dir das Tab S9 kaufst, findest Du nachfolgend die wichtigsten Pro und Contra im Überblick:
|Pro
|Contra
|Brillantes 14,6-Zoll-OLED-Display mit 2.960 x 1.848 Pixel
|Akku könnte länger durchhalten
|Starker Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor
|Wenig neues nach dem Tab S8 Ultra
|Farbauswahl: Beige, Graphite
|S Pen liegt bei
Das Xiaomi Pad 6 bringt alles mit, was Du von einem soliden Midrange-Tablet erwarten kannst. Im Test überzeugt das Android-Modell unter anderem mit einem elf Zoll großen LC-Screen. Dieser erreicht eine hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz und eine Pixeldichte von über 300 ppi. Die Darstellung kann sich somit sehen lassen.
Aber auch bei der Prozessorleistung gibt es wenig zu beanstanden: Der achtkernige Snapdragon 870 von Qualcomm kommt auf eine maximale Taktrate von 3,20 GHz, was zur Folge hat, dass das Gerät jede noch so anspruchsvolle App ruckelfrei ausführt. Ein besonderes Highlight ist der 8.840 mAh starke Akku, der im Vergleich definitiv mit den Geräten von Samsung und Apple mithalten kann. Hier sind für Dich die wichtigsten Fakten zum Xiaomi Pad 6 in der Übersicht:
|Pro
|Contra
|Helles 11-Zoll-LC-Display mit 2.880 x 1.800 Pixel, 300 ppi
|Kein Speicherkarten-Slot
|Bildwiederholrate: 144 Hz
|Kein Staub- und Wasserschutz
|Qualcomm Snapdragon 870 Prozessor mit einer Taktrate von 3,20 GHz
|8.840 mAh Akku
Den vierten Platz der freenet-Tablet-Bestenliste ergattert erneut ein Gerät aus dem Hause Apple. Das iPad (2022) unterscheidet sich schon auf den ersten Blick von der Pro-Variante der Reihe. Kleine Paradiesvögel können sich hier neben einem Silber-Ton für ein sanftes Blau, knalliges Pink oder leuchtendes Gelb entscheiden.
Zusätzlich macht auch das 10,9 Zoll große Liquid-Retina-Display einiges her, das dank seiner hohen Auflösung für ein gestochen scharfes Bild sorgt. Aber auch die inneren Werte des Geräts überzeugen: Der A14 Bionic Chip sorgt für ein flüssiges Usererlebnis und mit der 12-MP-Weitwinkelkamera schießt Du tolle Fotos bei allen Lichtverhältnissen. Das sind die wichtigsten Fakten zum Apple iPad in Kürze:
|Pro
|Contra
|10,9-Zoll-Multi-Touch Display mit LED-Hintergrund-Beleuchtung und IPS-Technologie
|Display könnte farbenfroher sein
|Helligkeit: 500 Nits
|Adapter für Apple Pen erforderlich
|Flotter A14 Bionic Chip
|Überzeugende Kameras, 4K Videoaufnahmen
Bereits seit März 2022 ist das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra auf dem Markt. Da das Gerät aber dennoch mit seinen Top-Werten punktet, hat es sich den Platz vier auf der Liste der besten Tablets redlich verdient. Das Modell kommt mit dem Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor mit bis zu 3,2 Ghz daher.
Damit Du zu jeder Zeit Deine schönsten Momente einfangen kannst, bietet Dir das Tab S8 Ultra insgesamt vier Kameras. Auf der Rückseite findet sich neben einer Ultraweitwinkelkamera mit 6 Megapixel auch ein 13-Megapixel-Modul, während die Vorderseite mit zwei 12-Megapixel-Kameras für Weit- und Ultraweitwinkelaufnahmen ausgestattet ist. Mit einer Display-Größe von 14,6-Zoll Zoll hast Du Deine Erinnerungen zudem stets bestens im Blick. Hier die wichtigsten Pro und Contra zum Samsung Galaxy Tab S8 Ultra im Überblick:
|Pro
|Contra
|14,6-Zoll-OLED-Display mit 2.960 x 1.848 Pixel
|Beste Funktionalität nur mit Tastatur-Hülle
|Farbauswahl: Graphite, Silver oder Pink Gold
|Geringere Pixeldichte von 239 ppi
|Doppelt so schnell wie das Tab S7
|11.200 mAh Akku
Dass nicht nur die großen iPad-Lieblinge mit ihrer Leistung bestechen, beweist das seit Mitte 2021 verfügbare iPad mini in der sechsten Generation. Das Modell vereint zahlreiche technische Gadgets mit einer kompakten Größe von 8,3 Zoll. Während das Multi-Touch-Display mit einer Auflösung von 2.266 x 1.488 Pixel daherkommt, liegt die Pixeldichte bei starken 327 ppi.
Etwas schwächer als bei den anderen Modellen auf der Liste der besten Tablets fällt die Bildwiederholrate aus: Bei dem iPad mini liegt sie bei 60 Hertz. Für ein gutes Nutzererlebnis sorgt der aus den Apple-Smartphones bekannte A15 Bionic Prozessor und auch das Kamera-Setup, bestehend aus einer Weitwinkellinse und einer Selfiekamera, kann sich sehen lassen. Hier die wichtigsten Daten zum iPad mini in Kürze:
|Pro
|Contra
|A15 Bionic Prozessor
|Bildwiederholrate: 60 Hz
|8,3-Zoll-Multi-Touch-Display mit 2.266 x 1.488 Pixel, 327 ppi
|Noch kein 120-Hz-Display
|Handliche Größe, geringe Gewicht
|Kein optischer Bildstabilisator
|Farbauswahl: Grau, Rosé, Violett und Silber
|Kein Akku-Upgrade
|12-MP-Weitwinkelkamera, 12-MP-Ultraweitwinkel-Frontkamera, Videoaufnahme in 4K
Platz sieben der ultimativen Tablet-Bestenliste belegt das iPad Air 5 aus dem Jahr 2022. Das stylische Apple-Modell ist mit einem 10,9 Zoll großen IPS-Display ausgestattet, das nicht zuletzt durch eine brillante Farbwiedergabe überzeugt. Zudem verfügt das Gerät über eine sehr gute 12-MP-Außenkamera, die auch bei schwierigen Lichtbedingungen für schöne Aufnahmen sorgt. Leistungstechnisch kann das iPad Air 5 durchaus mit dem Pro-Modell mithalten.
Im Inneren steckt der 5G-kompatible M1-Chip, der eine überragende Performance liefert und starke KI-Skills im Gepäck hat. Trotz der fulminanten Power beeindruckt das iPad Air 5 mit einer hohen Energieeffizienz, wodurch Du jede Menge Akku sparst. Für eine erstklassige Klangqualität sorgen gleich vier hochwertige Stereo-Lautsprecher. Das Wichtigste zum iPad Air 5 in Kürze:
|Pro
|Contra
|Brillantes 10,9-Zoll-Liquid-Retina-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
|Apple Pencil nicht im Lieferumfang
|Apple M1-Chip mit 8 Core CPU
|Display nur mit 60-Hertz-Bildwiederholrate
|Farbauswahl: Space Grau, Polarstern, Rosé, Violett, Blau
|Videoaufnahme in 4K
Das Google Pixel Tablet signalisiert nach einer längeren Auszeit Googles triumphale Rückkehr auf den Tablet-Markt. Mit seinem schlichten Design setzt es auf einen frischen Start und präsentiert sich designmäßig mit einem 11-Zoll-Display und Standardmaßen ohne Überraschungen. Das IPS-LC-Display bietet mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln und einer Maximalhelligkeit von etwa 500 Nits beeindruckende Testwerte, obwohl es mit einer Bildwiederholrate von nur 60 Hertz hinter den aktuellen Standards zurückbleibt.
Unter der Haube liefert der Google Tensor G2 Prozessor eine robuste Performance, die sowohl alltägliche Apps als auch anspruchsvolle Spiele mühelos bewältigt. Das Gerät besticht durch sein schnelles Wi-Fi-6, auch wenn es ausschließlich in den Speichervarianten 128 oder 256 GB ohne Mobilfunkunterstützung oder Speichererweiterungsmöglichkeit im Angebot ist, was die Flexibilität in der Nutzung leicht einschränkt. Nichtsdestotrotz ist das Google Pixel Tablet auf der Liste der besten Tablets goldrichtig. Das sind die wichtigsten Infos in Kürze:
|Pro
|Contra
|Hochwertiges 11-Zoll-LC-Display
|Display nur mit 60-Hertz-Bildwiederholrate
|Helligkeit: 500 Nits
|Kein Speicherkarten-Slot
|Anti-Schmutz-Beschichtung
|Keine Mobilfunkunterstützung
|Solider Google Tensor G2 Prozessor
|Kameraqualität könnte besser sein
|Farbauswahl: Porcelain, Hazel und Rose
Lassen sich ein günstiger Preis und eine solide Leistung bei einem der besten Tablets vereinen? Die Antwortet lautet: ja. Zumindest wenn es um das vergleichsweise günstig erhältliche Galaxy Tab A9+ geht. Das A9+ ist mit einem 11 Zoll großen LC-Display ausgestattet und sticht auf diese Weise so manchen Laptopbildschirm in puncto Bildqualität aus.
Die Performance hat sich im Vergleich zu den Vorgängermodellen verbessert: Das Samsung Galaxy Tab A9+ ist mit dem Qualcomm-Prozessor Snapdragon 695 5G ausgestattet und das ist ein solides Mittelklasse-Modell.
Im Gegensatz zu den vorderen Plätzen der Liste fällt der interne Speicher mit 64 GB bzw. 128 GB etwas mau aus – er lässt sich mittels einer MicroSD-Karte allerdings erweitern.
Die acht MP starke Hauptkamera sowie eine 5-MP-Frontkamera ermöglichen es Dir, spontane Momente einzufangen. Für passionierte Hobbyfotografen könnte die Kameraleistung allerdings etwas zu gering ausfallen. Dennoch überzeugt das Galaxy Tab A9+ mit seinem Gesamtpaket als eines der besten Tablets auf dem Markt. Hier die wichtigsten Tablet-Fakten im Überblick:
|Pro
|Contra
|11-Zoll-LC-Display, 1.200 x 1.920 Pixel
|Geringe Pixeldichte, Bildwiederholrate von 90 Hz
|7.040 mAh Akku
|Kein Wi-Fi 6
|Slot für MicroSD
|Langsamer USB-2-Standard
Auf dem zehnten Platz der freenet-Liste der besten Tablets befindet sich das Emporia Tablet – ein speziell für Personen im Alter von 65+ Jahren designtes Gerät. Das Tablet kommt in schlichtem Design daher: Für das Gehäuse steht lediglich Schwarz als Farbe zur Auswahl. Das 10,1 Zoll große Multi-Touch Display mit 1.920 x 1.200 Pixeln verspricht eine ausreichende Bildqualität, ist übersichtlich und zudem mit einer klaren Menüstruktur sowie großen Bedienfeldern ausgerüstet.
Zum Knipsen von Fotos steht eine 13-MP-Digitalkamera zur Verfügung, ergänzt von einer 5-MP-Webcam für Videoanrufe – der praktische im Lieferumfang enthaltene Fuß erleichtert die Handhabung. Hier die wichtigsten Daten zum Emporia Tablet in Kürze:
|Pro
|Contra
|Speziell für Personen im Alter 65+
|Nur 32 GB interner Speicher
|10,1-Zoll-Multi-Touch Display mit 1.920 x 1.200 Pixel
|Geringe Pixeldichte
|Leichte Bedienung
|Farbauswahl: Nur schwarz
|Octa-Core Prozessor mit 2,0 GHz
Zu den besten Tablets 2024 gehören folgende Modelle:
Apple iPad Pro (2022)
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
Xiaomi Pad 6
Google Pixel Tablet
Das Apple iPad Pro (2022) führt aktuell die Liste der besten Tablets an. Es überzeugt durch sein hochwertiges 12,9 Zoll Liquid-Retina-XDR-Display, eine leistungsstarke 8-Core CPU und Speicherkapazitäten von bis zu zwei TB. Es bietet eine ausgezeichnete Performance für verschiedene Anwendungsbereiche, von beruflichen Notizen bis hin zu künstlerischen Skizzen, dank der Unterstützung für den Apple Pencil der zweiten Generation.
